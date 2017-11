Neuzugang in der Bad Brückenauer Polizeiführung

Alexander Schulz schließt die Lücke, die durch den Weggang von PK Bernd Schuhmann nach Schweinfurt im Jahr 2016 aufgerissen worden war, berichtet die Polizei.



Der 33-Jährige ist zwar schon seit August der hiesigen Dienststelle zugeordnet. Die endgültige Versetzung erfolgte aber erst zum Oktober. Schulz hatte Anfang August die mehrstufige Abschlussprüfung für die Qualifikationsebene (QE) 3 absolviert und war zunächst bis zur Auswertung der Prüfungsergebnisse auf Basis einer vorläufigen Abordnung mit einer vorläufigen Abordnung der PI Bad Brückenau zugeordnet worden. Der Leiter der Inspektion, Erster Polizeihauptkommissar Herbert Markert, begrüßte ihn jetzt offiziell als Angehörigen der Polizeiinspektion (PI) Bad Brückenau. Er wird als Sachbearbeiter in der QE 3 und stellvertretender Dienstgruppenleiter eingesetzt. Zu seinen Aufgaben gehören neben der Leitung von Dienstgruppen die Bearbeitung von herausgehobenen Vorgängen und die Organisation von Sondereinsätzen.



Schon Praktika in Brückenau

Für den jungen Kommissar ist die PI Bad Brückenau kein unbeschriebenes Blatt. Schulz trat im März 2003 bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg zur Ausbildung an. Schon während der ersten beiden Ausbildungsabschnitte absolvierte er mehrmonatige Praktika bei der Bad Brückenauer Polizei. Nach der Ausbildung machte er in mehreren unterfränkischen Inspektionen Dienst. Sein Weg führte über die Einsatzhundertschaft in Nürnberg zunächst zur damaligen Autobahnpolizeistation Bad Kissingen/Oberthulba und nach deren Auflösung in 2007 zur Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt/Werneck, wo er bis August 2015 der Fahndungsgruppe angehörte.



Schulz wurde aufgrund seiner hervorragenden Leistungen 2015 zum Studium an der Hochschule des öffentlichen Dienstes, Fachbereich Polizei, in Sulzbach-Rosenberg zugelassen. Nach bestandenem Studium freute sich Schulz, dass es mit seiner Wunschdienststelle geklappt hat. Er wohnt im Landkreis und hat Familie.