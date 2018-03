Neues Trio führt die SG Eintracht

Vorstandswahlen und Ehrungen standen auf der Agenda der Hauptversammlung der SG Eintracht Oberleichtersbach, zu der 55 Vereinsmitglieder sich im Sportheim versammelt haben. Der Vorstand besteht aus drei gleichberechtigten Vorständen. In dieses Amt wurden Christian Zirkelbach, Marcel Schilling und Markus Rubi gewählt. Die bisherigen Vorstände Björn Sengstock und Ullrich Geppert kandidierten aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr. Kassiererin Sabine Leitsch sowie Schriftführer Peter Schmäling wurden von den Mitgliedern jeweils in ihrem Amt bestätigt. Zum Abteilungsleiter Fußball wurde Maximilian Knüttel gewählt. Neuer Jugendleiter ist Julian Enders. Angelika Zehner leitet weiterhin die Abteilung Gymnastik. Zu Beisitzern wurden gewählt: Markus Nüchter, Carmen Müller, Daniel Wittmann, Volker Enders, Christian Wiesner, Miriam Hornung, Simon Wittmann, Tobias Romeis und Stephan Klaus.



BFV-Kreisvorsitzender Rainer Lochmüller und Kreis-Ehrenamtsbeauftragter Klaus Eisenmann verliehen der SG Eintracht Oberleichtersbach die "Silberne Raute", das Gütesiegel des Bayerischen Fußball-Verbandes für besondere Verdienste um den Breitensport und das Ehrenamt. Stellvertretend nahmen Miriam Hornung und Angelika Zehner, die ebenfalls für ihr besonderes Engagement im Verein geehrt wurden, die Auszeichnung entgegen. Björn Sengstock und Ullrich Geppert wurden für ihre langjährige Jugendarbeit das Verbands-Jugend-Ehrenzeichen in Silber verliehen. Der langjährige Jugendleiter Volker Enders wurde mit dem Verbands-Jugend-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.



In seinem Jahresrückblick erläuterte der bisherige Vorsitzende Björn Sengstock die im vergangenen Jahr geleistete Vereinsarbeit. Der Verein hat zur Zeit 458 Mitglieder, das sind 35 mehr als im Vorjahr. In den Sommerferien wurde wieder ein Ferienprogramm angeboten. Der Bereich vor der Gerätehalle wurde gepflastert und der Parkplatz geschottert. Das 12 1/3 Stunden Indoor Radturnier in der Schulturnhalle war wieder ein voller Erfolg. Die vier Kesselfleischessen waren ebenfalls sehr gut besucht.



Trainer dringend gesucht

Sportlich erreichte die erste Mannschaft den 4. und die zweite Mannschaft den 11. Tabellenplatz. Von der U7 bis zur U19 konnten alle Jugendmannschaften durchgängig gemeldet werden. Die Suche nach Trainern und Betreuern gestaltet sich sehr schwierig. Leider funktioniere auch der Putzdienst nicht so optimal. Hier ist eine regere Beteiligung der Eltern notwendig. Alternativ werde über die Einstellung einer Putzhilfe nachgedacht, was natürlich zu höheren Kosten für den Verein führen würde.



In ihrem gut aufbereiteten Kassenbericht informierte Kassiererin Sabine Leitsch die Versammlung über die finanzielle Situation des Vereins. Das vergangene Geschäftsjahr konnte insgesamt mit einem Überschuss abgeschlossen werden.



Neben dem Fußball bietet der Verein aber noch zahlreiche andere sportliche Aktivitäten an. Die Beach-Volleyball-Mannschaft besteht aus einem festen Kader von sechs Damen und acht Herren und ist nach wie vor sehr aktiv. Die Abteilung Rad- und Ausdauersport ist ebenfalls sehr aktiv. Am Hallenbikerennen in der Grundschule Oberleichtersbach haben 220 Fahrer teilgenommen, die insgesamt 8142 Kilometer auf der Rolle gefahren sind.



Einen breiten Raum nimmt auch die Abteilung Turnen ein. Das Angebot reicht von Gymnastik über Kinderturnen für Kinder im Alter von eins bis sieben bis hin zu verschiedenen Fitnesskursen, die teilweise auch von den Krankenkassen bezahlt werden. Die Angebote werden sehr gut angenommen.