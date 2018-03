Neues Rhön Café mit Hüttencharakter entsteht

Die Umbauarbeiten im Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach dauern länger als ursprünglich geplant. Das teilt Thorn Plöger, Geschäftsführer der Rhön GmbH, mit. Das Erdgeschoss des Gebäudekomplexes ist seit Mitte Januar eine Großbaustelle. Handwerker sind hier tätig - bohren, hämmern, schneiden und schweißen. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Laut Architekt Michael Kirchner wird der Umbau erst im Juni komplett abgeschlossen sein.



Rund 850 000 Euro investiert der Landkreis Bad Kissingen in die Sanierung. Seit 2017 ist er Eigentümer des Gebäudes. Drei Bauabschnitte umfasst das Vorhaben. Momentan sind die Handwerker dabei, die Arbeiten für den ersten und größten Teil im Erdgeschoss des Biosphärenzentrums zu erledigen. Das Café steht dabei im Mittelpunkt. "Es wird Hüttencharakter erhalten, da das Haus der Schwarzen Berge am Hüttenweg liegt", verrät Plöger. Das Ambiente wird trotzdem modern in hellen Naturtönen. Der Rhön Laden ist künftig in das Café integriert. Auch die dazugehörige Küche, die angrenzenden Büroräume sowie der Eingangsbereich wurden bei den Planungen neu konzipiert. Die Räumlichkeiten werden jetzt ebenfalls im ersten Bauabschnitt umgestaltet. "Die Küche statten wir mit neuen Geräten aus, einige Einbauteile aus dem Bestand können wir wiederverwenden", sagt der Architekt. Außerdem wird dort eine raffinierte Lieferschleuse eingebaut. "Die Bäcker können ihre Kuchen schon morgens anliefern, ohne dass jemand anwesend sein muss", erklärt er.



Parallel dazu werden das Treppenhaus und die Toiletten im ersten Obergeschoss saniert. Kirchner rechnet damit, dass als nächstes die Estricharbeiten im Erdgeschoss erledigt werden können. "Um neue Versorgungsleitungen zu verlegen, mussten wir die Bodenplatte öffnen", fügt er hinzu. Voraussichtlich Ende April soll der erste Bauabschnitt fertig sein. Anschließend wird der zentrale Flur saniert, der vom Eingangsbereich bis zum hinteren Treppenhaus führt. "Boden, Decke, Wände und Beleuchtung werden hier im zweiten Bauabschnitt erneuert", sagt Kirchner. Zum Schluss, im dritten Bauabschnitt, wird die neue Herrentoilette eingebaut, direkt neben dem Damen-WC im Erdgeschoss.



"Für die Besucher unseres Hauses gibt es trotz der Bauarbeiten nur wenige Einschränkungen", freut sich Thorn Plöger. Der Eingang wurde verlegt und befindet sich auf der Seite zum Friedhof. Lediglich auf Filme und warme Kartoffelsuppe müssen die Gäste verzichten. Der Filmraum im zweiten Obergeschoss wurde zum Rhön Café umfunktioniert. Dieses ist ebenso wie die Tourist-Information und der Rhön Laden barrierefrei über einen Aufzug erreichbar. Das Biosphärenzentrum "Haus der Schwarzen Berge" ist täglich von 8 bis 17 Uhr, am Wochenende sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.