Neues Fahrzeug die Bad Brückenauer Tafel

"Jede soziale Bewegung braucht einen Motor", sagte der Vorsitzende der Bad Brückenauer Tafel, Hans-Jürgen Schelle, anlässlich der Übernahme des nagelneuen Mercedes-Benz-Sprinters. Die großzügige Spende erleichtere nicht nur die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit, sondern belege auch sehr gut die Wertschätzung des Vereins in der Öffentlichkeit.



Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks (CSU) machte deutlich, dass es im Stadtrat keine großen Diskussionen gegeben habe, als es seinerzeit darum ging, die Tafel mit einem Geldbetrag zu unterstützen. Auch viele Bürger, so ihre Beobachtung, würden sich dem Verein gegenüber sehr großzügig zeigen. Der Präsident des Lions-Clubs Hammelburg-Bad Brückenau, Armin Weidenthaler, nahm die Gelegenheit wahr, ausführlich die Arbeit und die Hilfsprojekte seines Vereins vorzustellen.



Technische Details erläutert

Geschäftsleiter Michael Schäfer vom Autohaus Böckler erinnerte zusammen mit seiner Frau Sabine daran, dass Mercedes-Benz die deutschen Tafeln bereits seit 1998 unterstützt. Mehr als 900 Transporter-Neufahrzeuge seien mittlerweile in rund 20 Jahren übergeben worden. Dabei übernehme der Automobilfabrikant bis zur Hälfte des Listenpreises. "Als langer Arm des Herstellers geben wir vor Ort für eine gute Sache unser Bestes", brachte es der Redner auf den Punkt. Schäfer erläuterte dann noch einige technische Details des Kühlwagens, der jetzt eine Beladung mit kompletten Paletten ermöglicht. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehört unter anderem eine Rückfahrkamera für die bessere Übersicht beim Rangieren.



Bevor der symbolische Akt der Fahrzeugübergabe mit einem überdimensionalen Schlüssel vollzogen wurde, sprach Schelle noch einmal allen Sponsoren seinen Dank aus. Namentlich erwähnte der Vorsitzende Mercedes-Benz, Autohaus Böckler, das Unternehmen Lidl, den Lions-Club Hammelburg-Bad Brückenau, die Stadt Bad Brückenau, Hanse-Haus Oberleichtersbach, Volksbank Bad Brückenau, Stadtwerke Bad Brückenau, Heizöl Hartmann, Monika und Willi Wiesner, Möbel-Raum Schondra, CSU Bad Brückenau sowie die Gemeinden Geroda, Oberleichtersbach und Schondra.



Nach der kleinen Feierstunde ging es dann gleich wieder an die Arbeit. Die Vorsitzenden der Tafel, Hans-Jürgen Schelle und Klaus Hartmann, erhielten noch vor Ort von den Kfz-Fachleuten eine Einweisung zur Handhabung des neuen Kühlfahrzeuges.