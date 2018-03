Neues Ehrenmitglied der Wehr Oberwildflecken

Voll besetzt war das Gerätehaus bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Oberwildflecken. Kommandant David Kretschmann freute sich über das traditionelle Erscheinen der Kommandanten und Vertreter aus den Nachbarwehren in der Marktgemeinde. Michael Hackl, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, berichtete über die unterschiedlichen Aktivitäten im zurückliegenden Jahr.

Die Feuerwehr sorgt mit dem Sportverein SCK Oberwildflecken für zahlreiche Veranstaltungen und Feste im Jahresverlauf. Zum letzten Mal gab Udo Waldeis seinen Kassenbericht ab. Nach stolzen 37 Jahren im Amt des Kassiers bat Waldeis darum, dass ein Nachfolger gefunden wird. Tanja Degelmann stellte sich als Kandidatin zur Verfügung und wurde einstimmig von der Versammlung gewählt.

27 aktive Feuerwehrdienstleistende hat die Wehr in Oberwildflecken derzeit. Darüber hinaus werden fünf Jugendliche für den Dienst ausgebildet. Neun Einsätze hatten die Wehrleute im vergangenen Jahr, darunter einen echten Ernstfall, als ein Fahrzeug in Oberwildflecken in Brand geraten war. Den Übungsbetrieb stellt die Wehr mittlerweile zusammen mit der Firma Paul & Co auf die Beine.

Kommandant Kretschmann forderte die Wehrleute dazu auf, sich regelmäßig an den Übungen zu beteiligen. "Gerade auf dem großen Werksgelände von Paul & Co gibt es viel zu lernen", sagte Kretschmann. Die Übungen werden hauptsächlich von Marius Stranzik, Kommandant der Werkfeuerwehr, vorbereitet und organisiert.

Zum neuen Ehrenmitglied der Oberwildfleckener Feuerwehr wurde Udo Waldeis ernannt. Michael Hackl dankte für die jahrelange, unermüdliche Arbeit im Dienste der Feuerwehr und sprach seine Hoffnung aus, dass Waldeis auch künftig als Ehrenmitglied seine Präsenz bei den Jahresversammlungen zeigt.

Kreisbrandinspektor Marco Brust machte deutlich, dass für eine schlagkräftige Wehr ein umfangreicher Übungsbetrieb notwendig ist. Von den Feuerwehren werden heutzutage zahlreiche Dienstleistungen erwartet, rund um technische Hilfeleistung, Gefahrenabwehr und Brandschutz. Brust forderte dazu auf, dass man gezielt Mitgliederwerbung betreibe, um die Zukunftsaussichten der Wehr zu verbessern.

Mit 27 Dienstleistenden sei die Oberwildfleckener Wehr knapp über der geforderten Personalstärke. "Es kommen sicherlich noch personelle Probleme auf die Feuerwehr zu." Enttäuscht zeigte sich Brust darüber, dass keiner der drei Wildfleckener Bürgermeister nach Oberwildflecken gekommen war: "Das trägt leider nicht gerade zur Motivation der kleinen Feuerwehr bei."

Marktgemeinderat Christoph Schmitt übermittelte stellvertretend den Dank der Gemeinde und machte klar, dass Oberwildflecken unbedingt eine Feuerwehr braucht. "Wenn man sieht, wie viele Veranstaltungen ihr auf die Beine stellt, muss man den Hut ziehen. Das gehört zum Dorfleben einfach dazu." Birgit Below, die Frauenbeauftragte im Landkreis, zeigte sich begeistert davon, dass in Oberwildflecken längst auch die Frauen im aktiven Dienst und im Vorstand selbstverständlich integriert sind. "Macht Werbung für die Feuerwehr", forderte Below auf.