Neue Motorspritze und ein "alter" 2. Kommandant

Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eckarts gab die 1. Kommandantin Jennifer Stoeck einen Überblick über die Teilnahme an Übungen, Kursen, Schulungen und Besuchen bei befreundeten Wehren. Auch Schriftführer Uwe Wanderer berichtete ausführlich über das zurückliegende Jahr. Die Glockenweihe am Palmsonntag und die zahlreiche Teilnahme an der Prozession war zweifellos das Highlight der Feuerwehr und aller Dorfbewohner. Ein kleiner Einsatz war notwendig bei einem Heckenbrand am Sportplatz Rupboden.



Neue Motorspritze TF 8

Roland Limpert, 2. Bürgermeister des Marktes Zeitlofs, überbrachte als Stellvertreter des Ortsoberhaupts Wilhelm Friedrich den Dank für das geleistete Engagement des vergangenen Jahres. Auch für Limpert persönlich und als aktiver Feuerwehrkamerad im Ortsteil Eckarts sei diese Anerkennung und der Dank für die Arbeit sowie das Opfer der Freizeit ein großes Anliegen. Mit den Worten "wir sind eine kleine Wehr und wichtiger gesellschaftlicher Mittelpunkt unseres Dorfes", drückte er seine Wertschätzung aus. Er freute sich, eine gute Nachricht überbringen zu können, und sagte der Eckartser Feuerwehr eine neue Motorspritze TF 8 zu.



Dem Gerätewart Helmut Limpert dankte der Zweite Bürgermeister für die hervorragende Arbeit und damit die Gewährleistung der Nutzung. Von Seiten der Gemeinde gab es und werde es auch weiterhin die bestmögliche Unterstützung geben.



2. Kommandant Christian Limpert wiedergewählt

Im Zusammenhang mit der erfolgten Wiederwahl des 2. Kommandanten Christian Limpert appellierte der Zweite Bürgermeister an die anwesenden Kameraden, dessen langjähriges Wirken (24 Jahre), seine Zuverlässigkeit und Triebfeder in vielen Bereichen als Ansporn zu nehmen, "den Puls des Lebens in unserem kleinen Dorf" aufrecht zu erhalten. Christian Limpert dankte für das erneute Vertrauen und sprach von "einer Herzensangelegenheit für eine geordnete Arbeit des Vorstandes, der nicht alleine dastehen kann, um alles zu machen", denn manchmal hake es da doch. Er nahm Bezug auf die 140 Jahre des Bestehens und manche schwere Zeiten, die schon immer überstanden wurden, dies solle auch in Zukunft so sein. "Wir haben der Jenny (Stoeck) bei ihrer Wahl zur 1. Kommandantin versprochen, sie tatkräftig zu unterstützen", brachte er in Erinnerung.



Ehrung für Richard und Reinhard Limpert

Christian Limpert nahm dabei Bezug auf die Feuerwehr-Senioren Richard und Reinhard Limpert, die bei der Jahresversammlung geehrt wurden: Richard für 65 Jahre Mitgliedschaft, Reinhard für 60 Jahre - beide mehr als zwei Jahrzehnte in Führungsämtern. "Von euch habe ich richtig viel gelernt", sagte er und übergab die jeweilige Urkunde und ein Geschenk.



Der Kassenbericht von Markus Hänlein endete mit einem kleinen Minus zum Jahresende, doch einer soliden Basis insgesamt.



Anerkennung Dank und Lob für die Feuerwehr Eckarts gab es auch von Kreisbrandinspektor Marco Brust und Kreisbrandmeister Wolfgang Kenner. Die Veränderungen im Feuerwehr-Bereich der kleinen Orte und einige Fachdetails wurden bekanntgegeben und besprochen. Es sei wichtig, den Feuerwehrdienst sehr ernst zu nehmen und auch, dass die Marktgemeinde Zeitlofs so fest die kleinen Ortsteilwehren unterstützt. Die Fachleute waren sich einig, dass dies wirklich nicht immer nur einfach ist.



Bei Verhinderung abmelden

1. Kommandantin Jennifer Stoeck sprach abschließend von ihrer Freude im Amt, mit dem Aufruf zur aktiveren Teilnahme an den Übungen und Arbeitseinsätzen und der dringenden Bitte: "Wenn ihr nicht

könnt, so meldet euch doch ab." Ansonsten zeigte sich sich recht zufrieden mit dem zurückliegenden Jahr und hofft, dass es 2018 nicht schlechter wird.