Nadelöhr sorgt für Unmut

Die Randsteine sind bereits schwarz vom Gummi der Autoreifen, teilweise führen Reifenspuren in das Blumenbeet, das die Anlage umgibt. Die Rede ist vom neu eröffneten Parkplatz gegenüber des Seniorenzentrums Waldenfels. Mancher Bürger fragt sich "Wie kann man so etwas nur planen? Mit einem großen Auto kommt man wegen dem Wendekreis teilweise nicht um die Ecke der Einfahrt, da gelegentlich auch nicht als Parkplatz ausgewiesene Flächen zugeparkt sind!"

Ein Kernproblem stellt die in Richtung Innenstadt liegende Einfahrt in den Parkplatz dar, die von manchen auch als Ausfahrt genutzt wird. Die stadtauswärts weisende Ausfahrt darf aufgrund von entsprechenden Verkehrsschildern lediglich zum Verlassen des Parkplatzes genutzt werden. Dadurch wird ein Nadelöhr geschaffen: Fahrzeuge wollen gleichzeitig den Parkplatz durch den stadtnahen unbeschilderten Zugang verlassen oder einfahren. Durch das Verkehrsaufkommen und die Engstelle ergibt sich ein kleines Verkehrschaos. Einfahrende Pkw müssen, da die Einfahrt nicht breit genug oder unerlaubterweise durch ein parkendes Fahrzeug versperrt ist, zunächst zurücksetzen um ausfahrenden Pkw den Zugang zur Ernst-Putz Straße zu ermöglichen. So mancher sieht diese Situation als Hotspot für Unfälle.



Die Lösung für die Parkproblematik hat der zuständige Sachbearbeiter der Stadt Bad Brückenau Peter Karl bereits parat: "Der Parkplatz konnte witterungsbedingt noch nicht fertiggestellt werden. Da unter anderem noch die Asphaltdeckschicht fehlt, können wir noch keine vollständigen Markierungen und Beschilderungen anbringen. Nach der Fertigstellung des Parkplatzes wird die Verkehrsführung eindeutig sein." Auch zu der angrenzenden Fläche neben der stadtnahen Einfahrt, die gelegentlich durch ein parkendes Fahrzeug blockiert wird, kann Karl Klarheit schaffen: "Hierbei handelt es sich um Privatgrund, der nach Vollendung der Baumaßnahmen klar als keine Parkfläche ausgewiesen wird."



Doch auch weitere Teile des Straßennetzes um Bad Brückenau werden von manchem Bürger kritisch beäugt, darunter auch die Einmündung der Weißenbacher Straße auf die Kreisstraße Detter-Modlos. "Biegt hier ein Lkw von Modlos aus ab, kann er auf die Gegenfahrbahn geraten und somit andere Verkehrsteilnehmer gefährden", so ein Bürger. Bei dem betroffenen Straßenabschnitt handelt es sich jedoch um eine neue Straße, die laut Landratsamt nach gängigen aktuellen Richtlinien gebaut wurde. Auch die Unfallstatistik der Kreuzung spricht für sich: seit Eröffnung des Abschnitts kam es hier zu keinem bekannten Unfall.