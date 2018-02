Musikgruppe für fitte Senioren

Im Rahmen der Gesundheitswoche 2017 stellte die August-Kömpel-Musikschule e.V. Bad Brückenau das Projekt "Musik für Herz und Hirn" vor. Dieses musikgeragogischen Konzept ist ein elementares Musikangebot für fitte Senioren, die sich schon immer mit Musik beschäftigen wollten und jetzt Zeit dafür haben.



Ursprünglich trafen sich fünf Damen zu dem "Schnupperkurs Veeh-Harfe". Vier davon haben sich danach entschlossen weiterzumachen. Bis zu den Weihnachtsferien wurde auf einem Leih-Instrument miteinander musiziert, in 2018 geht es nun weiter mit einer eigenen Veeh-Harfe. Das Tischinstrument ist gut transportabel und somit in der Schule und zuhause gleichermaßen zu nutzen. Ab März wird der Unterricht ins Kurstift verlagert, wo die Damen mit der dortigen kleinen Gruppe gemeinsam üben werden.



Musiklehrerin Petra Schmitt-Sperber freute sich über das Zustandekommen des Schnupperkurses und nun über die Entscheidung zur Fortsetzung. "Wir sind eine tolle Gruppe, es hat von Anfang an harmoniert und richtig Freude gemacht" , sagte sie und die 'Schülerinnen' stimmen begeistert zu: "ja wir sind Gleichgesinnte und das ist so schön".



"Wir haben großes Glück mit unserer Lehrerin", freut sich Waltraud Reißer und wird mit dem Satz "sie ist so geduldig mit uns, ermutigt, erklärt und hilft unermüdlich" bestätigt. "Als wir die Weihnachtslieder gespielt haben war das richtig schön", erinnern sich Brunhilde Urschleber und Hildgard Rehm. Renate von Landenberg ist über dieses Angebot der Musikschule besonders froh, denn "ich habe die Veeh-Harfe schon eine ganze Weile zuhause, doch alleine damit üben und musizieren macht keinen Spaß". Und der Spaß am Tun ist der Schlüssel zur Freude mit dem Instrument, denn "ich kann beim Üben zuhause total entspannen, mach' mir selber keinen Druck und kann positive Rückmeldung von Familienangehörigen genießen" sind nur drei von vielen Vorteilen.



Ohne Vorkenntnisse und Notenlesen lässt sich das Spielen auf der Veeh-Harfe erlernen, die Noten kommen dann automatisch und locker dazu. Erst einmal zeigen die Verbindungslinien den Weg zur Melodie, es klingt sofort gut und es sind vielfältige Möglichkeiten für eine Verfeinerung gegeben. Wie die "Musikalische Früherziehung" wird die "Musik für Herz und Hirn mit der Veeh-Harfe" in der Gruppe als Ensemble-Unterricht gestaltet und mit monatlichen Gebühren der Musikschule berechnet.



Auch Daniela Wagner, die Leiterin der Musikschule, ist begeistert von dem Erfolg dieses Angebotes. Leider ist der Schnupperkurs "Musik und Tanz" im Oktober 2017 nicht zustande gekommen, denn es waren zu wenig Anmeldungen. "Wir bieten diesen Kurs erneut an mit dem neuen Schuljahr ab September 2018". Die Inhalte sind Singen - Tanzen und Bewegen - Trommeln - Musizieren auf Rhythmusinstrumenten und Xylophonen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn es ist ganz leicht, Musik zu machen. Voraussetzung ist, sich einfach auf die musikalische Aktion einzulassen, ohne Stress, denn es gibt keine Fehler.