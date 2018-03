Mottener Kindergarten platzt aus allen Nähten

Kindergartenleiterin Claudia Lieb macht sich Sorgen. Immer mehr Schwangere sehe sie momentan in Motten, dabei ist im Mottener Kindergarten jetzt schon zu wenig Platz. Sie erhalte für das Kükennest bereits Anmeldungen für Kinder, die noch gar nicht geboren sind. Die Zahl der Krippenkinder nehme zu, in diesem Jahr wird die Kapazitätsgrenze erreicht sein. Noch im vergangenen Jahr war die Zahl der Regelplätze erhöht worden, und zwar deutlich über den damaligen Bedarf hinaus. Inzwischen ist der Kindergarten mit den 54 Regelplätzen an seinem Limit angelangt.



Für den Mittagsschlaf müssen die Kükennest-Kinder eine steile Treppe ins Untergeschoss des Josefsheims hinabsteigen. Bis dahin dringt der Lärm von oben. Die Tür zum Erdgeschoss droht vorbeilaufenden Kindern beim Öffnen gegen den Kopf zu schlagen. Zudem hat das Personal keinen Rückzugsraum, kaum Lagerplatz, die Ordner stapeln sich im Büro von Claudia Lieb. Für Bürgermeister Jochen Vogel (CSU) sind dies Gründe genug, in eine andere Richtung als bisher zu denken, wie er in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich machte.



Der Kindergarten ist im Josefsheim untergebracht. Seit letztem Jahr laufen Planungen für einen barrierefreien Zugang. Würde der Kindergarten ausgelagert und an anderer Stelle mit einem Neubau bedacht, würden sich gleich mehrere Probleme auf einen Schlag erledigen. Jochen Vogel sieht im Spielplatz an der Dalherdaer Straße die Möglichkeit für ein ebenerdiges neues Kindergartengebäude. Auf dem 3247 Quadratmeter großen Areal gebe es genug Platz für die erwarteten Kindergarten- und Kükennestkinder sowie für das Personal. Ein Außenspielbereich direkt vor der Tür sowie ein öffentlicher Spielplatz wären auch noch drin.



Mit dem Wegfall des Kindergartens im Josefsheim hätten die Senioren einen barrierefreien Zugang zum Josefsheim und die "Sanierung wäre nicht in dem Umfang nötig" und somit eine "kostengünstigere Lösung für das Kirchumfeld", so Bürgermeister Jochen Vogel, der bereits mit Claudia Lieb, der Kirchenverwaltung und Dekan Michael Krammer gesprochen hatte.



Gemeinderat Markus Bug (FW Kothen-Motten-Speicherz) brachte eine noch günstigere Lösung auf den Tisch. Im Kothener Kindergarten spielen derzeit 30 Kinder, bis zu 50 dürften es sein. Acht Kinder, für die noch die Schulkindbetreuung im Kindergarten gebucht wurde, werden ab September in der Grundschule bereut. Könnten schon zweijährige Kinder den Kothener Kindergarten besuchen, wäre der räumliche Engpass im Mottener Kindergarten Schnee von gestern. "Wir haben die Kapazitäten, die wir brauchen", betonte Bug, der sich gegen einen Neubau für den Mottener Kindergarten aussprach.



Gemeinderat Alfons Erb (WG Motten) ist der "Neubau unheimlich sympathisch", um die Sanierung des Josefsheims wäre es doch ein enormer Aufwand. An dem vom Gemeindeoberhaupt angedachten Platz für den Neubau störe kaum Verkehr und es gebe einen freien Zugang. Auch Dominik Bös (WG Motten) sprach sich für den Neubau aus. Am Josefsheim würde sonst nur "herumgestückelt", ein Neubau sei eine "langfristige und nachhaltige Lösung".



Außer einer zu erwartenden Bezuschussung für die Neubaukosten gibt es momentan keine konkreten Daten. Der Anregung von Bürgermeister Jochen Vogel, kurzfristig eine grobe Kostenkalkulation sowie eine Skizze anfertigen zu lassen und die Bezuschussung zu prüfen, verweigerte sich nur ein Gemeinderat.



Einstimmig wurde jedoch zwei Anträgen entsprochen. Für die Erweiterung der Bergrettungswache Oberbach spendet die Gemeinde Motten 1000 Euro. Der Caritas zahlt die Gemeinde Motten wie bereits in den Vorjahren 40 Cent pro Einwohner, heuer also 702 Euro. Mit Befreiung vom Bebauungsplan in drei Punkten darf in der Buchenstraße in Motten ein Einfamilienhaus mit Garage errichtet werden.



Gemeinderätin Lena Möller (FW Kothen-Motten-Speicherz) erkundigte sich, ob für die Fahrzeuge der Helfer vor Ort sowohl in Kothen, als auch Motten, je ein Carport gebaut werden könnte. Die Autos erst von Schnee und Eis zu befreien, habe die HvOler im letzten Winter vor Notfalleinsätzen behindert. Bürgermeister Jochen Vogel möchte prüfen, wo die Standorte für Carports möglich wären.