Mitgenfeld: Hubschrauber landete auf Sportplatz

Wie die Redaktion erst jetzt in Erfahrung bringen konnte, war schlechtes Wetter der Grund für die Sicherheitslandung. Der Transporthubschrauber vom Typ NH90 gehört zum Transporthubschrauberregiment 30 aus dem baden-württembergischen Niederstetten. Eigentlich wollte die Besatzung die Maschine am Montag, 20. November, lediglich in den Heimatstandort überführen. Trotz intensiver Flugvorbereitung zwang das unvorhersehbar schlechte Wetter im nordbayrischen Bereich die Besatzung zu einer Sicherheitslandung, berichtet Oberstleutnant Lars Meinzer, Presseoffizier des Transporthubschrauberregiment 30.



Soldaten werden freundlich aufgenommen

Nach der Landung auf dem Sportplatz von Mitgenfeld (Gemeinde Oberleichtersbach) wurden Feldjägerkräfte des Feldjägerdienstkommando Veitshöchheim zur Unterstützung angefordert. Diese sperrten aufgrund der mitgeführten Bewaffnung des Hubschraubers diesen Bereich ab. Dankenswerter Weise wurden die Soldaten durch Ortsansässige während ihres ungeplanten Aufenthalts mit Feldbetten und Verpflegung unterstützt, schreibt Meinzer weiter. Am Dienstagmorgen setzte der Hubschrauber nach der Wetterverbesserung seinen Flug ohne weitere Vorkommnisse nach Niederstetten fort.