Maschinen und Oldtimer sind seine Passion

Ruhestand ist für Hermann Ziegler auch mit 75 Jahren ein Fremdwort. "Ich bin jeden Tag in der Werkstatt. Mir fällt immer etwas ein, das es nachzuschauen oder zu verbessern gibt." Seit Jahrzehnten ist er ein immer wieder gern gesehener Festzugteilnehmer in der Region, unter anderem auch beim Oktoberfest in Weisbach.



Geboren und aufgewachsen ist Hermann Ziegler in Eckartsroth, das im idyllischen Steinbachtal bei Oberbach liegt. Schon als kleiner Junge erfasste ihn das "Fieber", an Traktoren herum zu schrauben, berichtete er schmunzelnd von ersten Erlebnissen mit seinem Vater.



Eigentlich hätte er nach der Schule das landwirtschaftliche Wintersemester in Bad Brückenau besuchen sollen, doch draus wurde nichts. Beim örtlichen Fuhrunternehmen Richter verdiente er als Winterdienstfahrer auf dem Unimog mehr, als er als Landwirt aus dem kargen Boden im Steinbachtal je hätte erwirtschaften können. "Ich kam mit 100 Mark nach Hause und die Eltern sagten mir: Bub geh dahin, wo du das her hast."



So begann die berufliche Laufbahn von Hermann Ziegler. Zehn Jahre war er für das Fuhrunternehmen tätig, sammelte Erfahrungen als Fahrer von Baumaschinen, bevor er dann zur US-Armee wechselte. 25 Jahre war er als Baumaschinenfahrer im Truppenübungsplatz Wildflecken tätig. "Es hat mir immer Freude gemacht. Auch wenn es harte Zeiten gab."



Der Winterdienst für die Amerikaner war in den 70er Jahren kein Vergnügen: "Offene Maschinen, ohne Heizung", sagte er. "Damit fuhren wir auf die Höhen rauf. Aber zum Glück hatten wir von den Amis gute Kleidung."



Sämtliche Führerscheine für jegliche Art von schweren Maschinen hat Ziegler im Laufe der Jahre erworben. Aber er hatte nicht nur die formale Berechtigung, sondern wusste auch mit den oft nicht einfachen Geräten umzugehen. "Wenn so eine Maschine mitten im Wald sehen blieb, musste ich mir selbst behelfen. Handys gab es noch keine. Die Not macht erfinderisch."



Doch nicht nur aus beruflichen Gründen wurde Ziegler zum Spezialist für Motoren, Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Baumaschinen. Schon Anfang der 70er Jahre war er außerhalb der Kaserne in der Landschaftspflege tätig, schaffte Spezialmaschinen unter anderem für die Pflege steiler Berghänge am Feuerberg an. Im Winter war er zudem im Winterdienst aktiv. Schließlich gründete Ziegler eine eigene Firma.



Das Unternehmen "Ziegler Landschaftspflege" hat inzwischen Sohn Armin übernommen. Landschaftspflege, Kommunale Arbeiten und Winterdienst sind auch heute noch die Schwerpunkte. "Ich setze mich auch noch auf den Bock, wenn es nötig ist", sagt Hermann Ziegler. Es sei ihm stets wichtig gewesen, in modernste und beste Technik zu investieren, aber gleichzeitig hatte er sich die Liebe zum Oldtimer bewahrt. Vor allem Lanz-Traktoren haben es ihm angetan. "Ich habe viel gesammelt und repariert." Mancher Traktor wurde auch wieder verkauft.



Der älteste Traktor stammt au dem Jahre 1938, doch sein liebstes Gefährt ist der Lanz, Baujahr 1960 mit 40 PS. Wenn der Zweitakter-Motor läuft, ist das für Hermann Ziegler wie Musik. "Das ist ein edles Geräusch. Den muss man aber verstehen, zu fahren. Immer schon niedertourig."



Mit diesem Traktor unternimmt er gerne Ausfahrten in die bayerische und hessische Rhön. An Festzügen nimmt er seit den 80er Jahren teil. Im hessischen Gersfeld fährt er immer am Rosenmontag einen Wagen. Und auf diversen Dorffesten war er schon mit Vorführungen dabei, unter anderem auch im Spessart mit einer Dreschmaschine.



Neben all den technischen Interessen und Hobbys und seinen beruflichen Aufgaben hat Hermann Ziegler auch noch Zeit für eine Familie. Mit seiner Frau Renate hat er drei Kinder und mittlerweile schon vier Enkelkinder.



Der 75. Geburtstag ist für ihn kein Grund, kürzer zu treten. "Ich brauche die Beschäftigung mit den Maschinen." Am meisten freut er sich schon auf das Frühjahr, wenn er mit seinem Lanz wieder zu Ausfahrten aufbrechen kann. "Das ist meine Welt. Da treffe ich viele Freunde und Bekannte."