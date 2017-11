Martin Müller ist der Schützenkönig

Auch in diesem Jahr nutzten die Kirmespaare die Gelegenheit, und feierten mit den Schützen ihre Nachkirmes. Der erste Schützenmeister, Bruno Bös, stellte das neue Königshaus vor und ehrte die Sieger der Dorfmeisterschaft. Unterstützt wurde er dabei von seinem Stellvertreter Marco Vogler-Albert.



Der Schützenkönig 2018 heißt Martin Müller. Er sicherte sich diesen Titel mit einem 84-Teiler. Erster Ritter mit einem 150-Teiler wurde Stephan Dunkel. Mit einem 154-Teiler wurde Dominik Müller zweiter Ritter.



Seit ein paar Jahren wird auch die Schützenliesel unter den Damen des Vereins ausgeschossen. Diesen Titel gewann in diesem Jahr Melanie Klaus mit einem 170-Teiler.



Mit einem 166-Teiler erkämpfte sich Lucy Bös den Titel der Jugendkönigin. Erste Jugendritterin wurde Laura Vogler mit einem 205-Teiler. Der zweite Jugendritter heißt Nico Zeier mit einem 290-Teiler.



Analog zum Königsschießen veranstalteten die Bogenschützen des Vereins das so genannte Robin-Hood-Schießen mit Pfeil und Bogen. Gewertet wird die Entfernung des Treffers von der Scheibenmitte. "Robin Hood 2018" wurde Sonja Bös mit 48,2 mm. Ihr zur Seite stehen der "Little John 2018", Stefan Walter, mit 62,2 mm, sowie der "Bruder Tuck 2018", Stephan Dunkel, mit 69,2 mm.



Natürlich wollte auch die Jugend nicht hintenan stehen und nahmen ebenfalls am Robin-Hood- Schießen teil. Den Titel "Jugend Robin Hood 2018" sicherte sich Lucy Bös mit 47,7 mm. "Jugend Little John 2018" wurde Jenny Bös mit 56,6 mm, und mit 115,5 mm holte sich Tristan Bayna den Titel "Jugend Bruder Tuck 2018".



In der offenen Dorfmeisterschaft wurde auf "Glückskarten" geschossen, um auch ungeübten Schützen eine Chance zu geben. Am Mannschaftswettbewerb nahmen 54 Mannschaften teil. Die zehn besten erhielten Sachpreise. Den ersten Platz konnte sich die Mannschaft "FFW Unterleichtersbach" mit den Schützen Maximilian Milotta, Hubert Reus, Christian Seubert und Peter Heil sichern. Sie erreichten 158 von 200 möglichen Ringen. Die Plätze zwei und drei gingen an die Mannschaften "Alte Bräuche" mit den Schützen Berthold Romeis, Christian Seubert, Peter Heil und Hubert Reus (155 Ringe) und "Jugendverein Oberleichtersbach 11" mit den Schützen Alexander Heinz, Klaus Schmäling, Philipp Frenzel und Franz Schmäling (154 Ringe).



Den Preis für die Meistbeteiligung ging an den Jugendverein Oberleichtersbach, der mit zwölf Mannschaften an der Dorfmeisterschaft teilnahm. Den Trostpreis erhielt die Mannschaft "Die Vöööchis 4" mit 113 Ringen.



Die ersten drei Plätze beim Jugendschießen belegten Aurelio Hahn (44 Ringe), Sven Zeller (43 Ringe) und Tom Lorenz (40 Ringe). Bei den Erwachsenen erreichte Katja Zeier mit 43 Ringen das beste Ergebnis vor Eddi Rückert (40 Ringe) und Michael Karg (40 Ringe). Bei Ringgleichheit entscheidet die niedrigere Startnummer über die Platzierung.



Den ersten Platz beim Er & Sie Schießen erreichten Jenny und Bruno Bös mit 83 von 100 möglichen Ringen. Sonja und Bruno Bös (82 Ringe) belegten den zweiten und Sylvia Misch mit Karlheinz Sladek (78 Ringe) den dritten Platz.