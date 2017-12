Mario Heil 25 Jahre bei der Firma Schneider in Unterleichtersbach

Am 1. September 1992 trat er in das Unternehmen in seinem Heimatort ein und begann eine Ausbildung zum Gas-Wasser-Installateur (heutige Berufsbezeichnung Anlagenmechaniker). Inzwischen ist der 40-Jährige zum Obermonteur aufgestiegen. Für seine langjährige Treue zur Firma Schneider wurde Heil nun mit einer Ehrenurkunde der Handwerkskammer ausgezeichnet. Auch sein Chef Wilhelm Schneider und Juniorchef Andreas Schneider gratulierten und freuen sich über Ihren langjährigen Mitarbeiter, der die Firma mit dem Schwerpunkt Sanitär- und Heizungstechnik bereichert.



In seiner Freizeit engagiert sich der verheiratete Vater zweier Kinder (sieben und zwölf Jahre alt) ehrenamtlich bei der Unterleichtersbacher Feuerwehr, fährt gerne Ski und verreist in seinem Urlaub oft mit der Familie im Wohnmobil.