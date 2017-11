Leuchtender Stern in dunkler Nacht

Auf den Pflastersteinen am alten Rathaus ist ein Davidstern aufgeklebt. An jeder Spitze des Sternes brennt eine Kerze. Die Verbindungslinien von Spitze zu Spitze sind mit noch nicht entzündeten Teelichtern angedeutet. "Licht brennt ins Auge - und ringsumher heben sich Köpfe, keiner schläft mehr", ein Zitat aus dem Gedicht "Transport" von Gerty Spies, mit dem die Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht in Bad Brückenau beginnt.



Passend zum Text drehen sich die Köpfe der Anwesenden, um der Lyrik zu lauschen. Das in den Jahren von 1942 bis 1945 in Theresienstadt verfasste Gedicht beschreibt das Leben im Vernichtungslager. Während des Gedichts herrschte andächtige Stille, lediglich Atemwolken zogen durch die kalte Luft zum wolkenbedeckten, sternenlosen Himmel empor.



Die Idee, eine deportierte Person im Rahmen der Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht zu Wort kommen zu lassen, entstand im Rahmen des Praxis-Seminars "Jüdisches Leben in Bad Brückenau-Erinnerung, Mahnung und Auftrag" der Oberstufe des Franz-Miltenberger-Gymnasiums. Die jungen Menschen gestalteten erstmals die Veranstaltung mit. Wichtig war den Seminarteilnehmern um Studiendirektor Dirk Hönerlage vor allem, den Abend in Würde und ohne Hast begehen zu können.



Wie auch in der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem in Israel, prangt der Satz des Rabbiners Israel Ben Eliezer "Erinnerung ist der Schlüssel zur Erlösung" als Prämisse über der Gedenkveranstaltung in Bad Brückenau. Die Erinnerungskultur gestalte sich von Generation zu Generation unterschiedlich, daher wolle man vor allem Impulse geben und Kontinuität bewahren, um an Opfer von Gewalt und Verbrechen zu erinnern, so Hönerlage.



Einer dieser Impulse war die sich dem Gedicht anschließende Namensverlesung der Opfer, deren Wirkung sich keiner der Anwesenden entziehen konnte. "Deutschland ist nicht nur Land der Dichter und Denker, sondern auch das Land der Richter und Henker" beschreibt der Seminarleiter Dirk Hönerlage den Gedanken hinter dem kollektiven Verlesen der Namen. Keiner könne sich der unbequemen Vergangenheit entziehen. So war es nur richtig, dass ein jeder der Anwesenden einen Namen mit den dazugehörigen Geburts- und Sterbedaten verlas und anschließend angehalten war, ein Teelicht auf den Linien des Davidsterns zu entzünden. Der zu Beginn nur anhand des Klebebandes erkennbare Davidsstern auf dem Pflaster nahm so Namen für Namen Gestalt an.



Thematisch abgestimmt knüpfte Pfarrer Gerd Kirchner mit seiner Gitarre nach der Namensverlesung mit dem Taize-Gesang "Bleibet hier und wachet mit mir" an. Der von den Schülern des Praxis-Seminars ausgewählte Kanon wurde lediglich von einem Psalm und dem "Vater-unser" unterbrochen. Am Ende der halbstündigen Gedenkveranstaltung stand der Segen, leiser werdendes Gitarrenspiel und - auch wenn der Himmel sich bedeckt hielt - ein leuchtender Stern auf dem Pflaster.

Johannes Schlereth