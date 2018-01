Leonhard Raschig bester Schütze im Verein

Die Sebastiansfeier findet alljährlich im Januar zum Gedenken an den heiligen Sebastian, dem Schutzpatron der Schützengilden, statt.



In einem Fackelzug zogen die Vereinsmitglieder nebst Fahnenabordnung und Königshaus zur Kirche. Nach dem gemeinsamen Kirchgang und anschließendem Abendessen nahmen die Sportleiter Matthias Beck und Michael Rienecker die Feier zum Anlass, die erfolgreichsten Sportschützen des Vereins im Sportjahr 2017 zu ehren.



Den Jugendpokal schoss Kim Hofmeister mit einem 47-Teiler. Jenny Bös konnte für einen 98-Teiler den Damenpokal entgegennehmen. Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Wanderpokale zu verteilen. Für einen 86-Teiler ging dieser an Bruno Bös. Vereinsmeister in der Disziplin Luftpistole wurde Stephan Dunkel mit 337 Ringen. Die Meisterschaft der Klasse B1 entschied Leonhard Raschig mit 369 Ringen für sich. Klassenmeisterin der Jugendklasse A1 wurde Laura Vogler mit 329 Ringen.



Dominik Müller sicherte sich Weihnachtsscheibe

In der Altersfreundschaftsrunde errang Richard Schipper mit 24 Ring-Teilern die Klassenmeisterschaft. In der Altersrunde kommt es nicht nur auf die erzielten Ringe an, sondern es muss auch ein möglichst genauer "Zehner" geschossen werden. Als bester Schütze im Verein wurde Leonhard Raschig ausgezeichnet. Er erzielte durchschnittlich 366,3 Ringe. Raschig qualifizierte sich außerdem für die Deutsche Meisterschaft und erreichte dort Platz 42 in der Versehrtenklasse.

Die Weihnachtsscheibe 2017 konnte sich Dominik Müller mit 96 Ring-Teilern sichern.



In den Rundenwettkämpfen 2017 belegte die Jugendmannschaft mit dem Luftgewehr in der Klasse Jugend A1 den zweiten Platz. Bei den Gaumeisterschaften 2017 erreichte Christin Müller in der Disziplin Luftgewehr den zweiten Platz in der Klasse Jugend weiblich. Ebenfalls den zweiten Platz belegte Leo Raschig in der Versehrtenklasse. Die Bogenschützen konnten das vergangene Sportjahr ebenfalls erfolgreich abschließen. In der Disziplin Feldbogen Blank erreichte Lucy Bös in der Jugendklasse den ersten Platz. Ebenfalls den ersten Platz errang Jenny Bös in der Juniorenklasse. In der Damenklasse erreichte Sonja Bös den zweiten Platz. Zum Abschluss bedankte sich Matthias Beck bei allen Geehrten für die erzielten sportlichen Leistungen und wünschte weiterhin guten Erfolg.