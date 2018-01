Las Vegas in Motten

Unter dem Motto "Viva Las Vegas" standen die traditionellen Büttenabende des SC Motten. In prachtvoller Kulisse, das Deko-Team unter Leitung von Gabi Leinweber hatte wieder tolle Arbeit geleistet, bekamen die zahlreichen Besucher einiges geboten.



"Zuckerpuppen" zeigen ihr ganzes Können

Zum Auftakt zeigten die Moderatoren (Sabine Leinweber, Veronika Nowak, Stefan Leinweber) ihr musikalisches Talent und brachten den Saal in Stimmung. Die kleinsten Akteure "Die Zuckerpuppen" bewiesen in ihrem Showtanz mit viel Spaß und Freude ihr ganzes Können.



"Im Stau" stand die Familie Heinz Becker (Torsten Möller, Anja Weber, Thomas Statt, Katja Büttner, Johannes Kraft). Diese wurde per Drohne in Liveschaltung direkt mit dem Sporthaus verbunden, und so klagten sie ihr Leid.



Im entrümpelten Dachboden wurde ein sogenannter einarmiger Bandit (Holger Porzelt) gefunden. Da dieser zwar etwas eingerostet, aber noch funktionstüchtig war, konnten, sehr zur Freude des Publikums, per Losverfahren, einige Spielrunden mit kleinen Sachpreisen gespielt werden.



Kuriositäten des vergangen Jahres

"Das Dorfgeschehen" (Günter Leinweber, Ute Becker, Leonie Will, Rudi Will, Veronika Nowak, Kerstin Link, Mario Wirsing, Johannes Kraft) berichtete wieder über Kuriositäten des vergangen Jahres. So sorgten im Wohnzimmer, beim 80. Geburtstag von Ehrenbürger Erwin Müller, Themen wie der dem Sturm zum Opfer gefallene Zunftbaum, selbst gebrautes Bier, der Faschingsumzug im letzten Jahr in Speicherz und der Sankt Martinsumzug ohne Bewirtung für Gesprächsstoff.



Über "Frühlingsgefühle" berichtete ein Junggeselle. Musikalisch wurden die Zuschauer über die längste Schlange der Welt aufgeklärt - nicht die Anaconda, sondern die Schlange vor dem Damen-Klo. Die geforderte Zugabe wurde später mit einem Medley der 1980er und 1990er Jahre eingelöst.



Seit acht Jahren fester Bestandteil des Büttenabends sind die Filly Stars. Diese machten sich in ihrem Showtanz auf die Suche nach einem neuen Planeten. Und sie waren erfolgreiche "Palomillas".



Märchenfiguren und ihr Ruf nach Veränderung

Zur Betriebsversammlung luden die Gebrüder Grimm (Thomas Statt, Torsten Möller). Der böse Wolf (Verena Schneider), die Prinzessin (Kerstin Link), die Hexe (Anja Weber) und der Prinz (Mario Wirsing) sind schon seit Jahren unzufrieden in ihren Rollen und brauchen Veränderung. So wurde es notiert und aufgenommen, und gleich fing die Feder an, ein neues Märchen zu schreiben.

In einer Therapiesitzung der besonderen Art "Die Wochentage" (Susanne Porzelt, Katja Büttner, Mario Wirsing, Veronika Nowak, Leonie Will, Stefan Leinweber, Verena Schneider) klagte jeder sein Leid. Alle waren sich am Schluss einig, der Montag hat es am schwersten.



"Auf dem Arbeitsamt" kam der arbeitsuchende Müllmann (Thomas Statt) mit seiner neuen Sachbearbeiterin (Anja Weber) nicht zurecht. Mit IT, Business oder Webmaster konnte er nicht viel anfangen.



Den Abschluss des Programms bildeten die "Beerstreet Boyz". Auf der Suche nach dem Schatz der Pharaonen zeigten sie wieder eine glänzende Leistung.



Auch in diesem Jahr ließen es sich die Karnevalisten des Fuldaer Freizeit- und Carneval-Klubs nicht nehmen und kamen zum Büttenabend des SC´s. Unter den Klängen des Musikzuges zog Hofmarschall Frank XVIII "von der der heißen Glut" mit seinen Adjutanten und Gefolge ins Sportheim ein und verlieh den diesjährigen Faschingsorden.



Gelungener Abend

Holger Porzelt, Vorsitzender des Vereins blickte auf zwei gelungene Abende zurück. Mit dem Kinderfasching am 4. Februar und dem Weiberfasching am 9. Februar endet die kurze Kampagne.