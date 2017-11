Kothen: 3380 Euro für den kleinen Luis gesammelt

Überglücklich nehmen sich Thorsten Grament, Inge Halbleib, Sabine Storch-Leibold und Bernd Halbleib in den Arm. "Gelungen!", stellen sie fest, als Samstagabend beinahe der komplette Adventsbasar ausverkauft ist. Die Idee für die Durchführung eines caritativen Adventsmarktes kam Inge und Sabine während der privaten Bastelei im vergangenen Jahr. Ursprünglich wollte man an die Kinderkrebshilfe spenden. Doch dann erfuhr Sabine von dem Schicksal des Enkels einer Bewohnerin in der Nachbarschaft.



Und die Vier entschieden: Der Erlös wird Luis Knüttel zugute kommen. Der Dreijährige leidet an einer sehr seltenen unheilbaren Stoffwechselerkrankung. Er wohnt mit seinen Eltern in einer Obergeschosswohnung in Brand. Da er weder sitzen noch laufen kann, müssen ihn seine Eltern sehr viel tragen. Zur Erleichterung würde der Einbau eines Aufzugs beitragen. Doch hier sind die Eltern bei der Anschaffung und Einbau auf Spendengelder angewiesen.



Großmutter bewegt und überwältigt

Zu dem Adventsbasar in Kothen ist auch Sigrid Sauer gekommen, die Oma von Luis. "Es ist überwältigend und toll, wenn jemand sich so einsetzt und etwas macht", freut sie sich über das Engagement der Vier. Die aber sind selbst platt. Mit solch einem Andrang hatten sie nicht gerechnet, als sie vor zehn Wochen mit den Werk- und Handarbeiten begonnen hatten. Die Männer sägten in der heimischen Werkstatt von Thorsten neben vielem Anderem, Holzsterne und Baumscheiben. Das Material sponserte Paul Bös und Treppenbau Paltian. Die Frauen fertigten Gestecke und Weihnachtsdekorationen - genäht wurden unter anderem Engel und Tischdecken.



"Es sollte ein kleiner Rahmen werden, wir haben Freunde, Verwandte und Bekannte eingeladen," erzählt Inge Halbheib. Die ehrenamtliche Aktion habe sich in diesem Kreis schnell herumgesprochen und so kamen statt der erwarteten 80 rund 400 Interessierte. Entsprechend kam ein Erlös aus Basarverkauf und Spenden für den Verzehr von Kaffee, Kuchen, Glühwein und Bratwürsten in Höhe von 3380 Euro zusammen. Die Brötchen sponserte die Bäckerei Storch in Fulda. Anlässlich der Spendenübergabe werden die Initiatoren auch erstmals die Eltern kennenlernen. Der Termin soll am 1. Dezember sein. Spendenkonto: Luis Knüttel, VR Genoba Fulda, IBAN DE06 530 601 800 236 435 122.