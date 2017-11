Konzertreihe auf dem Kreuzberg geht weiter

Seit drei Jahren läuft in der Klosterkirche auf dem Kreuzberg nun schon die Konzertreihe mit ganz unterschiedlichen Interpreten. Auf Wunsch des Konvents sollen diese Sonntags-Konzerte auch im kommenden Jahr 2018 weitergehen.

Bis auf den Monat April sind alle Monate für 2018 schon "besetzt". Das ist sehr erfreulich. Gesucht wird also noch eine Kapelle, eine Gruppe, ein Quartett oder Quintett oder auch nur ein Duo für den April.

Die Konzerte finden auf Spendenbasis statt. Es gibt keine festen Eintrittspreise. Nach Abzug der Unkosten geht die Spende an eine caritative Einrichtung. Vielleicht sind die Konzerte gerade deshalb so gut besucht.



Wer macht noch mit?

Für den April wird schnellstens noch ein Orchester/ eine Blaskapelle gesucht! Ob das Konzert dann am 8., 15., 22. oder 29.4. stattfindet, ist egal. Meldungen für einen April-Auftritt sind zu richten an Regina Rinke, E-Mail: regina-rinke@gmx.de oder schriftlich Marktplatz 8 in 97616 Bad Neustadt.



Interessanter Mix im Angebot

Folgende Konzerte sind fest gebucht: Am 6. Januar 2018 spielt traditionell der Musikverein Hohenroth um 14.30 Uhr in der Klosterkirche. Am 28. Januar 2018 um 15 Uhr steht Steffen Link mit seinem modernen Orgelspiel auf dem Programm. Er konnte 2017 bereits ein volles "Haus" begeistern.

Die Monate Februar / März sind wegen der Fastenzeit konzertfrei gehalten.

Bereits zum 3. Mal wird am 1.Mai 2018 um 15 Uhr der Daniels-Chor aus Moskau auf dem Heiligen Berg gastieren. Der 27. Mai ist für die Feuerberg-Musikanten aus Langenleiten für 16 Uhr frei gehalten, wenn sie auf ihrem "Hausberg" musizieren und singen werden. Am 17. Juni kommt Christoph Brückner um 16 Uhr an die Orgelbank und wird ein "ganz anderes" Orgelkonzert servieren.

Der 8. Juli gehört um 16 Uhr der Liedermacherin Eva-Maria Klöhr. Zum 1. Mal werden am 19. August die Musiker der Trachtenkapelle Hilders aus Hessen auf dem Kreuzberg zu Gast sein. Sie geben ihr Konzert um 16 Uhr. Im Gottesdienst waren sie schon einmal im Einsatz.

Der 23. September gehört 2018 noch einmal Eva-Maria Klöhr und zwar um 16 Uhr. Am 28. Oktober gibt es zum 1. Mal um 15 Uhr ein gemeinsames Marien-Singen zum Rosenkranz-Monat . Der November ist wieder konzertfrei, weil zu dieser Zeit das Kloster geschlossen ist. Und am 23. Dezember, dem 4. Advent, kommt die Tradition wieder zu ihrem Recht: Die bekannte "Weihnacht in der Rhön" mit vielen Gruppen aus dem Kreuzberg-Umfeld werden es, wie seit Jahren, gemeinsam gestalten.