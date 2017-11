Kontraste prägen Missionsreise

"Das Abenteuer begann schon am Frankfurter Flughafen", sagt

der rüstige Senior, der sich seit vielen Jahren ehrenamtlich auf

verschiedenen Erdteilen mit Hilfsaktionen engagiert. Als er beim Check-in

sage und schreibe sieben Koffer aufgeben wollte, habe man ihn gefragt, wo

denn die anderen Mitreisenden seien. Schnell konnte Schäfer aber erklären,

dass er allein unterwegs sei und sich in den Gepäckstücken hauptsächlich

Spenden von Sponsoren für ein Kinderdorf in Ruanda befinden würden.



Nach langem Flug erreichte Schäfer schließlich sein Ziel in Musha. Mit großem Spektakel wurde er von den Waisenkindern, deren Eltern an Aids gestorben sind, in der Don Bosco-Mission begrüßt.

Schließlich ist der Bayer dort kein Unbekannter, schon mehrfach hatte er vor

Ort auf vielfältige Art und Weise geholfen. Auch diesmal fanden die

nützlichen Dinge, zu denen unter anderem Kleidung, Spielsachen, Süßigkeiten

sowie Saatgut für den Selbstanbau von Obst und Gemüse gehörten, schnell ihre

dankbaren Abnehmer.



Immer wieder macht der Helfer aus Deutschland bei seinen Touren auf

verschiedenen Erdteilen neue Erfahrungen mannigfacher Art, so auch beim

jüngsten Einsatz. "Eines Tages", so berichtet er, "erschienen in der Mission

zwei hungrige Ordensbrüder mit zwei Kilo Mehl, etwas Tomatenmark und einer

Zwiebel. Sie wussten aber nicht, wie sie ihr Essen zubereiten sollten".

Zusammen mit Einheimischen fertigte Schäfer in der hauseigenen Schlosserei

kurzerhand aus einem alten Blech, das mit heißem Salz und feinem Sand

gesäubert wurde, einen provisorischen Spätzlehobel, besorgte noch einige

Zutaten, und bald stand eine einfache aber schmackhafte Mahlzeit auf dem

Tisch.







Nach einigen Tagen, die Schäfer den Umständen geschuldet in recht ärmlicher

Umgebung verbringen musste, folgte das Kontrastprogramm. Der deutsche

Botschafter in Ruanda, Dr. Peter Woeste, hatte den Rhöner ganz förmlich zu

einem Empfang in seine Residenz eingeladen. Dort tischte der ehemalige

Sternwirt zusammen mit dem deutschen Metzgermeister Roland Kastler, der

schon länger in der Hauptstadt Kigali lebt und arbeitet, bayerische

Schmankerl auf. "So etwas hätte ich mir mit meinen über 70 Jahren nie im

Leben träumen lassen", schwärmt der agile Globetrotter noch heute von der

tollen Atmosphäre beim weiß-blauen Oktoberfest.







Natürlich ist Schäfer bei seinen Auslandsaufenthalten in den vergangenen

Jahren nicht verborgen geblieben, dass in der Heimat mit schöner

Regelmäßigkeit darüber spekuliert wird, "was der Alfred denn da unten

macht". Um weitere Missverständnisse zu vermeiden, hat er daher noch einmal

ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass alle Einsätze in den Missionen in

Indien, Sri Lanka und Afrika rein ehrenamtlich erfolgen "und mir viel

Lebensfreude schenken". Im Grunde seien es doch immer die Verbindungen mit

den Menschen, "die dem Leben seinen Wert geben", resümiert der Brückenauer.











Bildunterschriften:











Nicht weniger als sieben Koffer hatte Alfred Schäfer bei seiner Ankunft am

Flughafen in Kigali dabei. Die Gepäckstücke enthielten zum großen Teil

Spenden aus Deutschland.











Immer wieder groß ist die Freude bei den Mädchen und Jungen im

Missionskinderdorf, wenn Alfred Schäfer (Bildmitte hinten) die Aidswaisen

besucht. Sie haben den Gast aus der Rhön schon regelrecht in ihr kleines

Herz geschlossen und zeigen mit Gesang und Gesten ihre Dankbarkeit.











Eine überraschende Ehre wurde dem Bad Brückenauer Alfred Schäfer in Ruanda

zuteil. In der Residenz des deutschen Botschafters Dr. Peter Woeste (rechts)

durfte er bei einem Empfang bayerische Schmankerl präsentieren.

Fotos: Sammlung Schäfer