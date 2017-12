Kompletter Vorstand wiedergewählt

Vorsitzender Joachim Hunger begrüßte zur Versammlung auch den stellvertretenden Landrat Alfred Schrenk, Kurdirektorin Andrea Schallenkammer und den Dritten Bürgermeister Dieter Seban.

Zügig und mit Humor wurden die Regularien abgearbeitet. Es gab keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung, und die Finanzen haben eine gute Basis. Die Wahlen ergaben keine Änderung. Das bewährte Team mit Joachim Hunger, Dr. Karin Ott, Charlotte Richter, Wolfgang Reichelt und Christa Jansen bleibt für die nächsten zwei Jahre im Amt. Beisitzer sind Ursula Karg, Anita Korkowsky (neu), Peter Vanselow und Ralf Tischbirek.



"Es gab sehr viel Schönes im vergangenen Jahr", freute sich der Vorsitzende. Der Freundeskreis zählt 232 Mitglieder, die bundesweit zu Hause seien. Viele Gäste, die während eines Aufenthaltes in Bad Brückenau die Konzerte des BKO genießen konnten, sind dem Freundeskreis beigetreten.

Als besonderes Highlight in 2017 zählte die Fahrt zum Konzert des BKO im Schloss Nymphenburg im Juni. Die Jahreskonzerte waren ausverkauft, die Zwischenspiele und das Hochschulpodium immer sehr gut besucht. Und immer wieder gelte es, zu danken für die überaus gute Zusammenarbeit mit Kurverwaltung und Stad Bad Brückenau.



Nominierung zum Publikum des Jahres

"Das Beste an 2017 ist die Tatsache, dass wir nominiert sind für die Wahl zum Publikum des Jahres", freute sich Joachim Hunger. Mit 2414 Stimmen erreichte das BKO den dritten Platz. Nun gilt es, die Jury der Endrunde mit einer besonderen Präsentation zu überzeugen, dass "wir mit dem BKO das beste Publikum haben", zeigt sich Joachim Hunger überaus zuversichtlich. "Wenn viele zusammenhalten und gemeinsam etwas wollen, da wird das auch was." Informationen gibt es unter: www.concerti.de/Publikum des Jahres.



Geburtstagsfest zum 30-jährigen Bestehen



Am 8. Juli 2018 wird das Geburtstagsfest zum 30-jährigen Bestehen des Freundeskreises gefeiert, gab Joachim Hunger bekannt.



Auch Geschäftsführer Pavol Tkác freute sich über das zurückliegende Musikjahr mit namhaften Solisten, die erstmalig in Bad Brückenau waren und gerne wiederkommen wollen. Sehr schön sei die erstmalige Teilnahme am Kissinger Sommer gewesen. Viele andere Spielstätten seien für das Orchester erfolgreich gewesen. Besonders gut in jüngster Erinnerung sei das gemeinsame Konzert mit den 'Georgis' im November.



Mit dem Neujahrskonzert am 6. Januar beginnt der Musikreigen für 2018. "Wir freuen uns auf die Jahreskonzerte in Bad Brückenau und einige neue Spielstätten von Passau bis Ostfriesland", sagte der Geschäftsführer. Das ausführliche Programmheft wird in den nächsten Tagen erscheinen.



Dieter Seban dankte im Namen der Stadt für die feste Kooperation mit der Realschule und die Schulkonzerte. Das Engagement des BKO seien hörbare Erlebnisse und "intensive Begleitung der Kinder und Jugendlichen auf musiklischem Weg" sagte der Dritte Bürgermeister. Joachim Hunger nannte es die "vielen Bausteine, die zusammen gefügt werden können, um gemeinsam etwas aufzubauen und zu erreichen." Mit einem Gedicht zum Abschluss wurde die Mitgliederversammlung beendet.



Viele der Anwesenden gingen im Anschluss zum Zwischenspiel im kleinen Kursaal und genossen eine zauberhafte Abendmusik. Unter dem Motto "Die Entdeckung der blauen Blume" gastierten Christian Mattick (Flöte & Sprecher) und Mathias Huth (Klavier)