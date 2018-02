1 / 3

Jörg Schäfer-Wirsing (rechts) hat ein Konzept zur Nahversorgung und Direktvermarktung in Motten auf die Beine gestellt. Tobias Bayer, der in Motten zwei Hühnermobile und in Rothemann bereits einen Verkaufsautomaten betreibt, musste er für einen Verkaufsstand in Motten nicht überzeugen. Stephanie Elm