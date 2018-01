Knaus Deseo mit "European Innovation Award" ausgezeichnet

Innovative, zukunftsweisende Lösungen, Konzepte, Strategien und Produkte der Caravaning-Branche sind es, die der "European Innovation Award" ehrt. Und Knaus gehört zu den stolzen Gewinnern: In der Kategorie "Gesamtkonzept Caravan" wurde der Deseo mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.

Eine internationale Jury, bestehend aus Vertretern verschiedener unabhängiger Fachredaktionen aus den führenden Caravaning-Ländern Europas, bewertet die eingereichten Beiträge und wählt die Gewinner aus. Der Knaus Deseo verbindet wie kein anderer Caravan Design und Funktionalität. Er ist zugleich moderner, gemütlicher Wohnwagen und großzügiger Transporter - der Platz für zwei vollwertige Motorräder bietet. Geringes Gewicht, höchste Stabilität durch FibreFrame-Technologie, extrabreite Heckklappe, unaufdringlich-zeitloses Design, einzigartiges Beleuchtungskonzept sind nur einige Punkte, die das preisgekrönte Gesamtkonzept des Deseo ausmachen.

Geschäftsführer/CEO Wolfgang Speck über die Auszeichnung: "Das Team von Knaus Tabbert freut sich riesig über den European Innovation Award". Und Gerd Adamietzki, Geschäftsführer/CSO fügt hinzu: "Wir sind stolz und fühlen uns geehrt."



Über Knaus Tabbert

Die Knaus Tabbert GmbH ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit

dem Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Zu den weiteren Standorten gehören

Mottgers, Hessen sowie Nagyoroszi in Ungarn und Schlüsselfeld. Seit Ende 2017 gehört auch die Morelo Reisemobilbau GmbH als Hersteller von First Class Reisemobilen zur Knaus Tabbert Gruppe. Das Unternehmen mit seinen Marken Knaus, Tabbert, T@B, Weinsberg, Rent and travel und Morelo erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von über 590 Millionen Euro und produzierte mit 1896 Beschäftigten 20 823 Caravans und Reisemobile.