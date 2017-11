Kirmes in der Kälte

Warm anziehen mussten sich in diesem Jahr die Riedenberger Kirmespaare , die am vergangenen Wochenende ihre traditionelle Martinikirchweih feierten. Gerade als es mit dem Zug der Paare durch das Dorf losgehen sollte , kam zur Kälte auch noch ein fieser Schneeregen dazu. Aber die 16 Jungs und Mädchen ließen sich die Laune davon nicht vermiesen und trotzten den widrigen Umständen.

Am Plobaum empfangen wurden Blaskapelle , Kirmespaare und Zuschauer von gewaltigen Böllerschüssen der Riedebarcher Gaschtebarchschützen. Etwas wärmer dürfte es den Paaren schließlich beim Tanz um den Plobaum geworden sein.

Wer mit wem Kirmes machte, erzählte Nico Küchler in seiner Plorede. Natürlich blieben auch diesmal diverse lustige, manchmal auch peinliche Begebenheiten , die sich während der Kirmeswoche ereigneten, nicht geheim.

Schon eine ganze Woche lang hatten sich die Paare auf das Kirmeswochenende vorbereitet. Kränze gebunden, Fähnchen gebastelt, Tanzen geübt, den Wein getestet und vieles mehr. Immer natürlich begleitet von kernigen Juchzern, die im Dorf "Juuchschrah" heißen. Bei manchen machte die Stimme bis zum Wochenende aufgrund Überlastung schließlich auch schlapp, sehr zur Belustigung der Zuschauer.

Am schwersten dürfte das Aufstehen am frühen Morgen des Samstag gefallen sein, als "Mann" sich zum holen des Plobaumes aus dem Gemeindewald traf. Trotzdem steht für viele fest : " Nächstes Jahr sind wir wieder dabei"!