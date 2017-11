Kinder, wie die Zeit vergeht

Dazu gehörte die damalige Kunstlehrerin Barbara Ebert (Lamsbach), Sportlehrer Kalle Ortloff, der Klassenlehrer der 5. Klasse, Franz Deitmer, der Klassenlehrer der 6. Klasse, Herbert Schöberlein, sowie Englischlehrer Wilfried Beck.



Viele Erinnerungen wurden dabei an die gemeinsame Schulzeit in Bad Brückenau an der Grundschule am kleinen Steinbusch wach."Es war eine Riesenklasse mit 35 Schülerinnen und Schüler", stellte Sportlehrer Kalle Ortloff fest, der noch eine Namensliste von damals hervorkramte.Hans -Peter Mahlmeister und Claudia Römmelt hatten das Klassentreffen mit viel Engagement organisiert und freuten sich über die große Beteiligung. Einige kamen auch von außerhalb, wie Mainfranken, Südbayern, Hessen und Sachsen. Leider war der Weg eines Mitschülers, der in Mexiko lebt, dann doch zu weit.



Man traf sich zu einem ersten Wiedersehen und Wiedererkennen an der Grundschule Bad Brückenau. Die Ehemaligen besichtigten das alte Klassenzimmer und die Turnhalle, die inzwischen in den Neubau integriert wurden. Damals wurden sie von Frau Christ unterrichtet.



Anschließend ging es nach Volkers in die Klosterschänke, um bei Kaffee und Kuchen gemütlich Altes und Neues zu erzählen. Bei einem kurzen Besuch der Klosterkirche gedachte man der Mitschüler, die leider nicht teilnehmen konnten. Ein Mitschüler verstarb leider viel zu früh mit 23 Jahren und zwei Mitschülerinnen konnten wegen schwerer Krankheit nicht teilnehmen. Lehrer Wilfried Beck sprach einige geistliche Worte.



Nach dem Abendessen im Gasthaus "die Böll" in Geroda klang das Treffen in fröhlicher Runde aus, und alle versprachen sich: "In zwei Jahren wollen wir uns alle wieder treffen."