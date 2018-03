In Zeitlofs geht es um die Innenentwicklung

Nur acht Bürger waren der Einladung des Marktes Zeitlofs gefolgt, um Informationen über das beginnende Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) und die vorbereitenden Untersuchungen für ein Sanierungsgebiet zu bekommen.



Architekt und Stadtplaner Bernd Müller sowie Architektin Annette Kollmann vom Büro bma aus Rothenfels erläuterten die Möglichkeiten steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten von Bau-/und Sanierungskosten, aber auch die rechtlichen Instrumentarien, welche eine Gemeinde in die Hand bekommt wenn ein Sanierungsgebiet beschlossen wird.



Eigene Ideen eingebracht

Im Anschluss machten die Bürger regen Gebrauch von der Möglichkeit, eigene Ideen für Ihren Ort miteinzubringen. Hierzu zählt insbesondere das sogenannten A1 (Anwesen Altengronauer Straße 1), das in Zukunft als Bürgerhaus genutzt werden soll, die Entwicklung der Fläche südlich des Marktplatzes am ehemaligen Bahnübergang für Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten, die Reaktivierung des alten Fußweges von der Oberen und Unteren Judengasse zum Rathaus, das Erlebbarmachen des Wasserlaufs Haingraben, die Aufwertung des Sinnufers, die Errichtung eines Zeltplatzes sowie eines Spielplatzes, Nutzung der vorhandenen Thermalquelle zum Aufbau eines Nahwärmenetzes.



Insgesamt war man sich einig, dass die vorhandenen Funktionen gebündelt und gestärkt werden müssen und neue Funktionen an zentralen Stellen angeordnet werden sollen. Die nächste Veranstaltung findet Ende März statt. Hier sollen Konzepte und Ideen für die Handlungsfelder erarbeitet werden: Innenentwicklung, Ortskern, Ortsbild; Brachflächenkonversion;

Bildung und Soziales; Siedlungsstruktur; Gewerbe und Einzelhandel; Verkehr und Mobilität; Freizeit, Naherholung und Tourismus; Natur, Ökologie und Energie.



Bürgermeister Friedrich und Architekt Bernd Müller gehen davon aus, dass an der nächsten Veranstaltung mehr Bürger teilnehmen, da beim Auftakt der Funke sichtbar auf die Anwesenden übergesprungen ist, und diese die Begeisterung und Aufbruchstimmung in den Ort tragen werden.