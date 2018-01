In Bad Brückenau liebt Gott das Lachen

Wie zu einer Prunksitzung zogen die aktiven Narren der 1. Großen Bad Brückenauer Karnevalsgesellschaft, angeführt von ihrer Standarte, in die Stadtpfarrkirche ein, begleitet von den Diakon Kim Sell und Pfarrer Gerd Kirchner.



Im Verlauf des Gottesdienstes wurde dann immer wieder die enge Verbindung und geistige Verwandtschaft zwischen Glaube und Kirche auf der einen und Fasenacht und Narretei auf der anderen Seite deutlich. So war heuer das Hauptthema "Gott liebt das Lachen".



Zahlreiche närrische Requisiten zum Altar gebracht

Clown Sonja Spahn machte den beiden Geistlichen im Wechseldialog klar, dass Jesus selbst die Freude ist - dass Lachen und Fröhlichsein sich durchaus mit Kirche und Glauben vertragen.

Für die Predigt brachten die jüngsten Narren, die Mädchen der "Roten Funken", gemeinsam mit dem Clown im Bollerwagen zahlreiche närrische Requisiten zum Altar. Hier knüpften die beiden Geistlichen dann Verbindungen zwischen Glaube und Fasching wie zum Beispiel: Luftschlangen - verbinden alle Menschen; die Narrenkappe - lässt uns in andere Rollen schlüpfen.



Die von den Karnevalisten gemeinschaftlich verfassten und vorgetragenen Fürbitten hielten sich an diesen roten Faden. Zum Schlusssegen wünschte Pfarrer Gerd Kirchner: " Geht und lacht, weil ihr an das Gute in euch und in anderen glaubt. Geht und lacht, weil ihr euch von Gott bedingungslos geliebt wisst und darum einander lieben könnt. Geht und lacht, und im Haus eures Lebens wird einziehen die Freude.