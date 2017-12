Hüpfen fürs Herz

Laufen, Springen, Ballspielen - was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von

Kindern entspricht, gehört nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf. So spielen viele Kinder am Computer oder schauen fern. Eine Folge davon: Weltweit ist bereits mehr als jedes fünfte Schulkind übergewichtig.



Hier setzt die Grundschule Zeitlofs an: "Unsere Kinder sollen im Sinne der Gesundheitsbildung, welche auch im Lehrplan der Schulen verankert ist, zu einem gesunden, bewegungsreichen Lebensstil animiert werden und dabei Spaß haben!", so Rektorin Katharina Schöberl. Und genau dies verkörpert der Workshop der Deutschen Herzstiftung.



An Grundschulen wird mit einem kostenfreien zweistündigen Basis-Kurs die sportliche Form des Seilspringens - neudeutsch "Rope Skipping" - vermittelt. Zum Zuge kommen zahlreiche Sprungvariationen, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden können. Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination werden verbessert. Workshopleiterin Silke Post hierzu: "Der Herzmuskel muss, wie jeder andere Muskel auch, trainiert werden. Dies beugt späteren Herzerkrankungen vor, wenn man bereits frühzeitig mit dem Training beginnt."



"Wir hatten großen Spaß beim Ausprobieren der verschiedenen Seile und Sprünge!", so Julian aus der 2.Klasse. Die Seile sind in ihrer Länge der Körpergröße der Kinder angepasst. Auch die Sprungschwierigkeit variiert je nach Geschick und Ausdauer der Kinder und kann stufenweise in ihrer Komplexität angepasst werden. So können die Schülerinnen und Schüler individuell ihre Leistungen und Kompetenzen erweitern.