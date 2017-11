Hier rauchen die Köpfe

Aufgeregte Viertklässler, stolze Eltern und ein reges Treiben im Schulhaus, konnte man am Mittwoch Nachmittag in der Grundschule Zeitlofs erleben. Die diesjährige Mathematikmeisterschaft Unterfrankens ging in die Zweite Runde.



Schon zum zehnten Mal fand die Mathematikmeisterschaft nun statt. Ausgerichtet wird sie von der Regierung von Unterfranken für alle vierten Klassen des Regierungsbezirks, in Zusammenarbeit mit den staatlichen Schulämtern und der Unterstützung der Volks- und Raiffeisenbanken.

Qualifiziert hatten sich 42 Schülerinnen und Schüler (21 Mädchen und 21 Jungen, da die Wertung getrennt erfolgt). Sie hatten die erste Entscheidung am 17. Oktober , die zeitgleich an allen 21 Grundschulen im Landkreis Bad Kissingen stattfand, gewonnen. So ging für jede Grundschule ein Mädchen und ein Junge ins Rennen. Für die Grundschule Zeitlofs waren dies Dorothea Steinecke und Johann Hänlein.



"Ich war begeistert, wie konzentriert die Kinder an die Aufgaben heran gingen und wie schnell sie gelöst wurden", sagt Rektorin Katharina Schöberl. Eine Stunde Zeit gab es für die zehn Aufgaben. Dieser Aufgabentyp erfordert vor allem logisches Denkvermögen, visuelle Wahrnehmungsfähigkeit und Kombinationsvermögen.



Das Ziel dieser Meisterschaften sei es, die Kinder zum Nachdenken, Erkennen und Verstehen anzuregen und eine zeitgemäßge Auseinandersetzung mit der Mathematik zu fördern.

In den Wartezeiten, zwischen dem Lösen der Aufgaben und der Siegerehrung, war durch den Elternbeirat bestens für Verpflegung gesorgt und in Spielecken und Ausstellungen von Bastelarbeiten und Plakaten über das Schulgeschehen, konnten sich Schüler, Eltern und Geschwisterkinder die Zeit angenehm vertreiben.



Rektorin Katharina Schöberl freute sich besonders über die Austragung der Zweiten Runde an ihrer Schule. In den letzten Jahren fand die Meisterschaft immer in der wesentlich größeren Grundschule Oberthulba statt. "Wir sind stolz, dass dies an uns übergeben wurde." Zwar ist die Schule kleiner, doch die Organisation klappte perfekt. "Die ganze Schulgemeinde, Elternbeirat und alle Lehrkräfte haben mitgearbeitet und nur unser guter Zusammenhalt machte es möglich so eine Veranstaltung auszurichten", lobt Schöberl alle Mitwirkenden.



Nachdem alle Aufgaben sorgfältig durch die Grundschulseminare des Landkreises korrigiert worden waren, standen die Sieger fest, die als Beste des Landkreises Bad Kissingen am 12. Dezember zum Finale nach Würzburg eingeladen wurden.



Bei der Siegerehrung war die Spannung kaum noch auszuhalten und als die Namen der Beiden Gewinner verlesen wurden, war die Freude groß. Emma Hofmann von der Sinnberg Grundschule Bad Kissingen und Nick Beitinger von der Grundschule Wildflecken waren die glücklichen Sieger. Beide haben nun die Chance Unterfränkische/r Mathematikmeister/in 2017 zu werden.



Preise gab es für die drei besten Mädchen und die besten drei Jungen vom Kreisverband der Volks- und Raiffeisenbanken, in Form von Buchgutscheinen. Überreicht wurden sie durch Robert Kennaugh. Auch er freute sich sehr mit den Kindern: "Wir unterstützen diese Veranstaltung sehr gerne, denn diese Freude am Knobeln, Rechnen und Denken ist ein Grundstein für späteren Erfolg der Kinder und sollte gefördert werden." Auch Schulamtsdirektor Rupert Kestler sieht die Veranstaltung als vollen Erfolg: "Es ist schön zu sehen, wie viele Kinder durch Mathematik zu begeistern sind." Leer ging natürlich niemand aus, für alle anderen Kinder hatte die Grundschule Zeitlofs kleine Trostpreise.