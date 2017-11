Helmut Fischer zum Ehrenmitglied ernannt

Die Urkunde überreichten dem neuen Ehrenmitglied die Vorsitzenden Dirk Fischer und Michael Vollbrecht. Eine umfangreiche Liste zeugte von Fischers Tun im Verein. So war er in seinen Ämtern neun Jahre Kassier (1969 bis 1977), als 1. Vorsitzender leitete er zwölf Jahre lang die Geschicke des Vereins (1978 bis 1989), und weitere 24 Jahre (1990 bis 2013) war er als Beisitzer aktiv. Die Tätigkeit als Vereinsehrenamtsbeauftragter führte er von 2007 bis ins Jahr 2013 aus. Auch war er Gründungsmitglied der DJK und viele Baumaßnahmen fallen in seinen Verantwortungsbereich als Vorsitzender. 2009 wurde Fischer mit dem "Carl-Mosterts-Relief", der höchsten Ehrung des DJK Sportverbandes, ausgezeichnet. Nicht zuletzt war er viele Jahre als Vorstandsmitglied im DJK-Kreisverband tätig.



Sportheim neu gestrichen

Michael Vollbrecht berichtete über das abgelaufene Jahr und wies auf die Aktionen rund um den Verein hin. So wurde das Sportheim neu gestrichen, hier wurden als Helfer Karl-Heinz Handel, Helmut Fischer, Manfred Kömpel und Reinhard Will genannt. Auch die Vereinsarbeit von Andreas Klug wurde hervorgehoben. Weiter unternahmen die Sportsfreunde einen Ausflug an die Mosel und im November wurde die Kirmes gefeiert, welche sehr gelungen und gut besucht war, so Vollbrecht. Geplant sind die Weihnachtsfeier am 16. Dezember, die Heimspieltage, der Mettermich-Cup vom 13. bis 15. Juli sowie das 55-jährige Vereinsjubiläum, hier wurde noch kein genauer Termin festgelegt. Auch ist für 2018 das Anlegen eines Beachvolleyballplatzes geplant.



Von anderen Vereinen aus dem Dorf wurde berichtet, dass am Pfingstwochenende die Jubiläen vom Bürger- und Kriegerverein und von Katholischen Burschenverein zusammengelegt und voraussichtlich am DJK-Sportgelände gefeiert werden. Michael Vollbrecht bedankte sich bei allen Helfern des ganzen Jahres und wünschte für das nächste gute Zusammenarbeit. Die Berichte der einzelnen Mannschaften lasen Betreuer oder Spieler selbst vor, von U7 bis 1. und 2. Mannschaft, sowie der AH-Mannschaft. Besonders ist zu erwähnen die gute Zusammenarbeit mit JVG-Sinntal-Schondratal, mit dem Vertreter Achim Feuerstein. Auch sprachen Claudia Annon und Bürgermeister Dieter Muth noch Grußworte an die anwesenden Mitglieder aus.