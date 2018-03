Heimspiel für die Jugendpflegerin

Eröffnung des Jugendraums



"Ein Heimspiel, das ist super", freute sich Ulrike Abersfelder, als sie sich auf der Stadtratssitzung den Kommunalpolitikern vorstellte. Die 23-Jährige ist Anfang Februar beim Landratsamt Bad Kissingen, ProJugend e.V., eingetreten und wird ab sofort bei der Stadt Bad Brückenau als Gemeindejugendpflegerin beschäftigt.Die Gegebenheiten an ihrem Geburtsort kennt sie von frühester Kindheit an, das Vereinsleben ist ihr sehr geläufig. Nach dem Abschluss ihres Studiums in Sozialpädagogik und Wirtschaftswissenschaften im vergangenen Jahr hat Ulrike Abersfelder, die in ihrer Freizeit gern turnt und musiziert, schon einige berufliche Erfahrung sammeln können. Zu ihren Hauptaufgaben werden die allgemeine Beratung, die Jugendbeteiligung auf diversen Ebenen sowie die Vernetzung unterschiedlicher Fachgebiete zählen.Eine der ersten großen Amtshandlungen ist bereits am Freitag, 16. März, um 15 Uhr die Eröffnung des neuen Bad Brückenauer Jugendraumes (JURA) am Kirchplatz 1, der an die Stelle des ehemaligen Jugendzentrums (JUZE) tritt. Feste Öffnungszeiten dieser Einrichtung für junge Leute zwischen zwölf und 18 Jahren sind dann immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr und freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr.Insgesamt 20 Stunden pro Woche wird die 23-Jährige in Bad Brückenau tätig sein, wovon 15 Stunden auf die Arbeit im JURA entfallen. Fünf Stunden werden jeweils der integrierten Beratung an der Mittelschule gewidmet.Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks (CSU) freute sich über die Arbeitsaufnahme der jungen Dame, "die in der Stadt ja keine Unbekannte ist". Mit ihrer Einstellung könne nun nach rund einem Jahr Wartezeit auch endlich der Jugendraum offiziell seiner Bestimmung übergeben werden.Kontaktdaten: Ulrike Abersfelder ist unter Tel.: 0151/16895928 oder per Mail ( ulrike.abersfelder@projugend-kg.de ) zu erreichen. Neben der Stadt Bad Brückenau betreut sie auch die Marktgemeinde Wildflecken.