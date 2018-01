Handschlag für neue Roßbacher Feuerwehrler

Ein weiteres freudiges Ereignis stellte die Aufnahme von einer Feuerwehrfrau und vier neuen Feuerwehranwärtern dar. Mit Handschlag wurden Michaela Reusch, Jonas und Silas Krautwald, Oskar Müller und Lorenz Roth in ihr neues Wirken eingeführt.



Dank an den Gerätewart

Robert Knauf dankte auch dem Gerätewart Bernd Heil für die verantwortungsvolle Pflege von Fahrzeug und Gerät. Über die gelungenen Großübungen mit den Ortsteilen aus der Gemeinde berichtete der Kommandant ebenfalls.



Kassenführer Michael Vogler präsentierte trotz höherer Ausgaben gegenüber den Einnahmen einen positiven Kassenstand. Kreisbrandrat Benno Metz freute sich, dass in Roßbach im letzten Jahr letztendlich doch so schnell und unkompliziert eine Lösung für die Feuerwehrführung gefunden wurde und so die FFW weiter als selbstständige Wehr fungieren kann. Besonderen Dank ging an Robert Knauf, der den Posten als Kommandant übernommen hat.



Werbung für Lehrgänge

Metz berichtete, dass ab dem 2. Januar der ganze Landkreis Bad Kissingen auf Digitalfunk umgestellt wurde. Doch der Analogfunk werde noch eine Zeitlang parallel weiterlaufen - wie lange, sei aber noch nicht klar. Er lobte die Gemeinde, dass diese die Umstellung so schnell beschlossen und abgewickelt hatte.



Werbung für verschiedene Lehrgänge betrieb Kreisbrandmeister Wolfgang Kenner, vielleicht finde auch ein Ergänzungslehrgang zur alten Truppmannausbildung Teil 1 statt. Wichtig sei auf jeden Fall, dass von unten heraus alle Lehrgänge besucht werden müssen, um dann an weiterführenden Lehrgängen teilnehmen zu können. Kenner rief dazu auf, den Digitalfunk zu nutzen und ihn auch in den Übungen einzubauen. Er sprach auch noch einmal die Großübung in Detter an. Hierbei lobte er die gute Zusammenarbeit der einzelnen Wehren und die gegenseitige Hilfe untereinander. Dieses Miteinander solle man fortführen und in der Zukunft intensivieren, um im Ernstfall bei Personal- und Materialnot sich gegenseitig helfen zu können.



Dank an den Kommandanten

Bürgermeister Roland Limpert (CSU/ FB) bedankte sich für die vorbildliche, harmonisch funktionierende Teamarbeit der Vereinsführung, das Engagement der neuen Kommandanten und für die geleistete Arbeit der gesamten FFW in Roßbach. Besonderen Dank richtete er an den "alten Hasen" Norbert Schüssler. Nicht nur der freiwillige Feuerwehrdienst der Wehr sei für die Gemeinde unbezahlbar, sondern auch der Dienst und die Verantwortung für das gesellschaftliche Leben mache die Feuerwehr in einem Ort wie Roßbach unabdingbar.



Austausch gelobt

Auch lobte er die gute Zusammenarbeit mit der Kreisfeuerwehrführung und dem nötigen Austausch, wenn dies notwendig sei, zum Beispiel beim Fahrzeugkauf in Zeitlofs.