Hänsel und Gretel im Speicherzer Zauberwald

Die Pallomillas aus Motten heizten beim Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Speicherz ein. Ihre Tanzeinlage war der Beginn eines närrischen Programms. Im Fitnessstudio ließen Nadja Winhold und Sandra Hohmann bei der körperlichen Ertüchtigung kein gutes Haar an ihren Männern. Während die eine schwärmt: "mein Mann ist ein Engel", sagt die andere "hast du ein Glück, meiner lebt noch!"



Wie es manchmal bei Hausaufgaben zugehen kann, erklärten den Zuhörern Tristan Grünewald, Selina Grünewald und Chiara Schmitt. Da muss schon mal der Vater 28 Schnäpse trinken, damit er seiner Tochter 28:7 beibringen kann. Einstudiert hat das Stück Kerstin Grünewald. Als nächstes verzauberte Patrick Breitenbach alias Pat Trickster das Publikum mit seiner Zaubershow. Er ließ Ringe verschwinden und ganz wo anders wieder auftauchen, oder verschluckte 28 Rasierklingen, um sie dann wieder an einander gebunden ausspuckt.



Im Kino zeigten Thomas Hohmann, Nadja Winhold, Sandra Hohmann, Carsten Merkel, Jacqueline Statt und Daniel Statt, wie blöd es manchmal mit den Sitzplätzen zugehen kann, bei denen dann das Pärchen getrennt sitzt, mit Hilfe der anderen Kinobesuchern aber Zärtlichkeiten austauscht. Vor der Pause wurden noch das Kinderprinzenpaar Prinz Luan der 1. Von Boals und Prinzessin Ida die 1. Von Zeiersch vorgestellt. Leider vertraten diese an dem Abend Speicherz auf dem Traumtänzerball in Bettenhausen. Als es dann zum erwachsenen Prinzenpaar ging, erfuhren die Zuschauer per Extra-Blatt, dass das diesjährige Prinzenpaar kurzfristig nach Österreich ausgewandert sei.



Nach einer kurzen Entspannung der Lachmuskeln folgte sofort der nächste Show Act. Aus den damals kleinen Shorties wurden die Even Shorta. Philipp Jung, Carolin Hohmann und Anna Westphal brachten mit ihrem Livegesang nochmal zusätzlich Stimmung. Der Holzmichel alias Richard Heurich brachte so manches Missgeschick ans Tageslicht, das letztes Jahr "im Durf" passiert ist, und gleichzeitig die Lachmuskeln zum Beben. In die Therapiegruppe verwiesen wurden Thomas Hohmann, Kai Müller, Lisa Meyer, Fabian Grünewald, Tobias Leitsch, Johanna Leitsch, um sich von "Doktor Doldi - Der Arzt dem die Deppen vertrauen" (alias Philipp Jung) therapieren zu lassen.



Der Höhepunkt des Abends war wieder das Männerballett. Sabrina Heberlein verwandelte dieses Jahr alle Männer in Biene Maja's und Willi's. Mit dabei waren Richard Heurich, Alfons Hohmann, Norbert Müller, Udo Schmitt, Sigfried Heurich und Mario Mathes. Als Hänsel und Gretel führten Fabian Grünewald und Johanna Leitsch durch den Abend, die sich im Zauberwald verliefen und beim Fitnesshäuschen, Moviehäuschen, Beatschuppen etc. um Rat fragten, wie sie denn wieder aus dem Wald herauskommen. Die Böse Hexe (Patrick Breitenbach) suchte zwischendurch auch mal nach "den beiden Ferreckern", die fortgelaufen sind. Um den Aufbau kümmerten sich Carsten Merkel, Kai Müller, Stefan Winhold und Florian Rehm. Musikalisch wurde der Abend von Ludolf Hohmann begleitet.