Grundschüler tauchen in Geschichte ein

Endlich besuchten auch einmal junge Leute die Einrichtung im Alten Rathaus. Es herrschte ganz schön Betrieb, als Else Prause und Hubert Töpfer die Klasse 3a der Grundschule in zwei Gruppen durch die verschiedenen Räume führten. Organisiert hatte den Ausflug in die Historie Lehrer Philipp Pfeuffer. "Wir beschäftigen uns im Unterricht gerade mit der Stadtgeschichte. Da passt dieser Abstecher hervorragend ins Konzept", meinte der Pädagoge.

Bei ihrem Rundgang wurde den Mädchen und Jungen Heimatkunde aus erster Hand vermittelt.Die Kinder staunten an jeder Ecke der Heimatstuben darüber, wie sich das häusliche Leben in den vergangenen Jahrhunderten abgespielt hat. Von vielen Exponaten konnten sie sich gar nicht mehr losreißen. Etliche alte Gebrauchgegenstände wurden in die Hand genommen und detailliert von allen Seiten erforscht. Die Frage "Wie funktioniert das denn?" mussten Prause und Töpfer gleich mehrmals beantworten. Zum Abschluss der Stippvisite konnten die kleinen Gäste die Herstellung von Ofterplooz verfolgen. Dabei handelt es sich um ein Gebäck, das früher aus ganz einfachen Zutaten bereitet wurde und in der Rhön praktisch auf keinem Kaffeetisch fehlte.