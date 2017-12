GKN feiert Jubilare und verabschiedet treue Mitarbeiter

Das Unternehmen GKN Sinter Metals GmbH Bad Brückenau lud 14 Dienstjubilare und sieben Ruheständler mit ihren Partnern zu einer gemeinsamen Feierstunde ins Dorint Hotel ein.

Geschäftsführer Joachim Prölß sowie der Betriebsratsvorsitzende Peter Fröhlich hielten Rückblick auf die fünf Mal 25 Jahre und sogar neun Mal 40 Jahre gemeinsamer Tätigkeit der Jubilare in der Sinter Bad Brückenau.

Die hohe Anzahl der Jubilare - dabei der überwiegende Anteil an "Goldjubilaren" mit mittlerweile über 40 Dienstjahren offenbart die enge Verbundenheit der Mitarbeiter zu "ihrem" Sinter Standort.

Nach Überreichung von Ehrenurkunden, persönlichen Präsenten und einem Blumenstrauß an die Partnerinnen nahmen alle gerne die Gelegenheit zu einem regen Gedankenaustausch über Erlebnisse der Vergangenheit, aber auch die zukünftige Entwicklung im inoffiziellen Teil der Feier wahr. Die vorbildliche Tätigkeit und der langjährige Einsatz der Jubilare sind gerade auch in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und insofern auch Ansporn für die jüngeren Mitarbeiter im Hause.

Gleichzeitig wurden sieben Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Ihnen gilt der besondere Dank für Ihre langjährige Unterstützung des Hauses in den verschiedensten Fachbereichen der GKN.