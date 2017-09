Gesundheit für Körper, Geist und Seele

von ROLF PRALLE

Die Aktionswoche vom Dienstag, 3., bis Sonntag, 8. Oktober, greift in diesem Jahr das Schwerpunktthema "Gesund älter werden" des Bayerischen Staatsministeriums auf. "Dieser Aspekt betrifft uns alle früher oder später persönlich oder schon ganz aktuell im Familienkreis", so Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks (CSU) bei der Programmvorstellung.

Die Rathauschefin wies in diesem Zusammenhang gleich auf zwei ganz neue Projekte hin. So werden sich verschiedene Pflege- und Betreuungseinrichtungen kompakt unter einem Dach im Gebäude des alten Hotels Post (vormals Sonderpostenmarkt) präsentieren. Dafür wird vorübergehend ein eigenes Informationszentrum "Senioren und Pflege"

eingerichtet, das von Mittwoch, 4., bis Freitag, 6. Oktober, jeweils durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. Darüber hinaus bietet die August-Kömpel-Musikschule am Mittwoch, 4. Oktober unter dem Motto "Musik mit Herz und Hirn" eine Mitmachstunde für fitte Senioren an.

Im Gegensatz zu anderen Gesundheitsmessen, so Koordinator Uwe Schmidt, werden in Bad Brückenau nur ortsansässige Leistungsträger anwesend sein. Diese Tatsache stärke das Zusammengehörigkeitsgefühl und beweise erneut, "dass alle Beteiligten die Stadt gemeinsam voranbringen wollen", ergänzte Meyerdierks .



Mitmachen und ausprobieren



Das vielfältige und abwechslungsreiche Programm soll nach Auskunft von Karin Bauer, der Leiterin der Tourist Information im Alten Rathaus, in erster Linie zum Mitmachen und Ausprobieren motivieren. Wer es etwas ruhiger mag, der ist bestimmt bei der Vielzahl von Fachvorträgen richtig. Entgegen kommen dürfte den Besuchern auch die Tatsache, dass die Teilnahme an den meisten Terminen kostenfrei ist. Nur in einigen Einrichtungen wie beispielsweise der Therme Sinnflut werde der übliche Eintrittspreis erhoben.

Im wahrsten Sinne von Kopf bis Fuß reicht die Themenpalette, die "Meine Gesundheitsstadt" abdeckt. Und dabei geht es beileibe nicht allein um das körperliche Wohlbefinden, auch auf die seelische Komponente wird im Rahmen der attraktiven Offerten Rücksicht genommen. An diversen Tagen der offenen Tür besteht für Interessenten wieder einmal die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Leistungsträger zu werfen.

Keineswegs außer Acht gelassen haben die Verantwortlichen daneben einen gewissen Wohlfühlfaktor, wie ein Blick in das 28-seitige Programmheft zeigt. Die in einer Auflage von 5000 Exemplaren gedruckte Broschüre wird an die Haushalte verteilt und liegt zusätzlich an verschiedenen Stellen der Stadt zur Mitnahme aus.



Neues Ambiente in der Georgi-Sommerhalle



Rechtzeitig vor Beginn der Gesundheitswoche wurde die Verschönerung der Georgi-Sommerhalle abgeschlossen. "Mit der neuen Ruheinsel und der Informationswand wird der Gast eingeladen, sich Zeit zu nehmen, den Stress hinter sich zu lassen und dabei in aller Ruhe das Heilwasser zu trinken", ist sich Karin Bauer sicher. Das gesamte Ambiente passe nun ganz hervorragend zu den innovativen Gesundheitsangeboten in Bad Brückenau. Die Gestaltung haben die Fachleute so geschickt umgesetzt, dass dem Besucher bereits beim Betreten der Sommerhalle die Veränderung der gesamten Räumlichkeiten auffällt. Besonderer Blickfang ist dabei der neue Brunnen mit Wasserlauf inmitten der Ruhezone.