Geschichten von der "Bäckersch Anna aus Brückenau"

Im Vorfeld, nach dem Kaffee, warteten die Verantwortlichen des Seniorenteams Marga Reim und Manuela Weber mit einem herbstlichen Fragequiz auf. Es standen immer mehrere Möglichkeiten als Antwort zur Auswahl, doch nur eine war richtig. So gab es zum Beispiel die Frage, was das besondere an den drei Herbstmonaten sei. Oder wo der Heilige Sankt Martin Bischof war, in Lyon, Tours oder Marseille.



Mit Feuereifer waren die Besucher dabei, die richtigen Lösungen zu finden. Auch eine Mitmachgeschichte über Italien sorgte für Unterhaltung.



Ebenfalls gut gelungen waren dann die Vorträge von Märchenerzählerin Annette Martin, die im Anschluss als Überraschungsgast auftrat. Sie gab eine Mischung aus Märchen, Sagen und Kurzgeschichten zum Besten. Aufmerksam verfolgten die Senioren die ausdrucksstarke Erzählerin. Sie zog gekonnt die Zuhörer in ihren Bann.



In Rhöner Mundart trug Annette Martin die Geschichte von der "Bäckersch Anna aus Brückenau" vor, die ihre Sorgen mit sich herumtrug. Dann gab es noch Sagen und Geschichten vom "Alten Sünder", der Dreistelz-Sage und der Milseburg-Sage, die mitunter zum Nachdenken anregten oder auch

für so manchen Lacher sorgten.



Ein Senior feierte an diesem Tag seinen 92. Geburtstag. Er brachte sich gekonnt in die Erzählungen ein und gab auch einige Anekdoten zum Besten, was der Erzählerin und auch dem Publikum gut gefiel.



Zum Abschluss gab es noch ein Keltisches Märchen, und gerne hätten die Besucher noch mehr gehört, doch die Zeit war vorbei. Alle waren sich einig, dass ein solcher Nachmittag mit der Märchenerzählerin wieder stattfinden muss.