Geschichten rund um das Meer

Genau vor drei Jahren war Jens Rabe schon einmal zu einer Lesung in der Galerie Form+Farbe. Damals zog er die Zuhörer mit seiner Krimi-Lesung von Viveca Stens "Tödlicher Mittsommer" in den Bann. Am Samstag, 7. Oktober, kommt er wieder mit Texten, die mit dem Meer zu tun haben. Seine Passionen für Bücher, Boote und die See teilt Jens Rabe mitunter gern mit anderen und so kam diese Lesung zustande.

Im Mittelpunkt sollen in Bad Brückenau Texte aus Christoph Ransmayrs Werk "Atlas eines ängstlichen Mannes" stehen. Der Autor, von Marcel Reich-Ranicki einst mit dem Satz "Dieser Autor gehört in seiner Generation zum Besten, was wir haben." geadelt, führt den Leser in unterschiedlichen Episoden durch Kontinente, Zeiten und Seelenlandschaften und erzählt in faszinierenden Bildern von Leben und Sterben, Glück und Schicksal von Menschen an den fernsten Orten dieser Erde.

Judith Schalanskys "Atlas der abgelegenen Inseln" entführt den Zuhörer ebenfalls an entlegene Orte und erzählt absurd-abgründige Geschichten, wie sie nur die Wirklichkeit sich auszudenken vermag, wenn sie mit wenigen Quadratkilometern im Nirgendwo auskommen muss.

Sebastian Junger zeichnet in einem magischen Buch "Der Sturm" die letzte Fahrt des Fischtrawlers "Andrea Gail" nach, der am 29. Oktober 1991 in dem Jahrhundertsturm vor der kanadischen Küste mit 30 Meter hohen Wellen und über 160 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit spurlos verschwand. Darüber hinaus gibt es Texte von Homer bis Goethe und von Heinrich Heine bis Arthur Conan Doyle.



Zwischen Schweden und Finnland

Jens Rabe, geb. 1951 in Braunschweig, wohnhaft in Heilsbronn in Mittelfranken, ist gelernter Germanist und evangelischer Theologe und war bis 2015 Leiter des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums in Windsbach. Wie er selbst sagt, ist er "mit Lesen und Vorlesen ein wenig vertraut".

1970 kam Jens Rabe, eher zufällig, als Mitarbeiter einer Jugendfreizeit in Holland zum Segeln. Seitdem ist er als Skipper oder zum reinen Privatvergnügen im Mittelmeer sowie in der Nord- und Ostsee unterwegs, in den letzten Jahren vorzugsweise an Bord seiner "Gränslös", einer Allegro 33, in der nördlichen Ostsee und in der Boddensee zwischen Schweden und Finnland.

Die Lesung beginnt am Samstag, 7. Oktober um 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße 19 in Bad Brückenau. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red