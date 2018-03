Geroda: Fünf Jugendliche konfirmiert

Ende März feierte die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde in Geroda einen besonderen

Gottesdienst. Lukas Albert (Geroda), Lena Hartig (Oberleichtersbach), Janno Kuhn (Platz), Cora Scheel (Zahlbach) und Jonas Schneider (Platz) wurden konfirmiert.



Der Gospelchor "Lift your Voice" unter der Leitung von Christel Hentschel und die Bläser des Jugendblasorchesters Scholz gestalteten den Gottesdienst musikalisch. Pfarrer Gerd Friedel hieß die jungen Christen in der Gemeinde willkommen.