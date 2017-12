Fruh aktiv gegen Bluthochdruck und Herzinfarkt

Herzschwäche, bei der Betroffene unter einer verminderten Pumpkraft ihres Herzens leiden, haben in Deutschland nach Schätzungen zwei bis drei Millionen Menschen. In etwa 70 Prozent der Fälle entwickelt sich die Herzschwäche aus der koronaren Herzkrankheit - meist infolge eines oder mehrerer Herzinfarkte - und langjährigem Bluthochdruck, der nicht oder nicht ausreichend behandelt wird. Das teilt die Capio Franz von Prümmer Klinik Bad Brückenau in einer Pressemeldung mit.



Jeder dritte Erwachsene hat in Deutschland zu hohen Blutdruck (20 Mio. Betroffene). "Bleibt er unbehandelt, drohen dem Herzen schwerwiegende Folgen, weil die chronische Druckbelastung den Herzmuskel verdickt. Das Herz wird dadurch größer, aber nicht leistungsfähiger, sondern schwächer", warnt Herzspezialist Prof. Thomas Voigtländer, Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung, anlässlich der bundesweiten Herzwochen mit uber 1000 Veranstaltungen und Informationen uber die Herzschwäche.



Etwa 100 Besucher bei Vorträgen

Im Rahmen dieser Herzwoche fand am Mittwoch, 29. November, in der Capio Franz von Prümmer Klinik eine Vortragsreihe statt. Nach der Begrüßung durch Verwaltungsdirektorin Sabine Hein und Tobias Goebel, Chefarzt Innere Medizin, Geriatrie, referierten Prof. Sebastian Kerber (Chefarzt Klinik für Kardiologie, Herz und Gefäßklinik Campus Bad Neustadt/Saale), Dr. Oscar Repetto (Oberarzt Innere Medizin, Geriatrie, Kardiologe, Capio Franz von Prümmer Klinik), Prof. Emanuel Fritschka (Internist, Notarzt Bad Brückenau) sowie Prof. Volker Schächinger (Direktor Medizinische Klinik, Deutsche Herz-Thorax-Zentrum Herzstiftung Klinikum Fulda gAG) über die Ursachen und Auswirkungen von Herzschwäche.



Die hochkarätigen Vorträge waren öffentlich und wurden von circa 100 interessierten Zuhörern besucht. Die Herzwoche ist inzwischen eine feste Einrichtung und wird auch im nächsten Jahr wieder von der Capio Franz von Prümmer Klinik in Bad Brückenau veranstaltet.