Frauengruppe per Handschlag in der Volkerser Wehr begrüßt

Die Kameraden sind in drei Gruppen eingeteilt. Die Volkerser Wehr verfügt zudem über sieben Atemschutzgeräteträger. Kötzner bilanziert über acht Einsätze im Jahr 2017, davon fünf technische Hilfeleistungseinsätze, zwei Brände und ein sonstiger Einsatz. Der Kommandant dankte den Jugendwarten für die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Bad Brückenau und Römershag. Kötzner erwähnt auch die Großübung in Bad Brückenau, an der Volkers mit einer Staffel teilgenommen hat. Allerdings bittet der Kommandant um mehr Übungsbeteiligung.



Waschmaschine für Schutzanzüge

Per Handschlag als erste Feuerwehrfrauen nahm er Heike Kötzner, Martina Brust, Claudia Fäulner und Susi Reißer in die Volkerser Wehr auf. Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks freute sich bei ihrem Dank fürs Engagement der Wehr, dass sich vier Frauen entschieden haben, der Feuerwehr beizutreten. Auch erläutert sie, dass die Planung und Ausführung des neuen Feuerwehrhauses im Gange ist. Sie erklärt, dass für die Feuerwehr eine Waschmaschine speziell für die Schutzanzüge angeschafft werden soll. Wie wichtig Übungen sind, vor allem mit dem Digitalfunk und den nötigen Statusmeldungen, betonte Kreisbrandinspektor Marco Brust. Zudem solle mehr Werbung für neue Feuerwehrkameraden gemacht werden, besonders in Hinsicht auf das neue Auto.



Bad Brückenaus Feuerwehrkommandant Michael Krug erklärte, dass es 2018 eine Technische Hilfeleistungs-Leistungsprüfung gibt und bittet um rege Teilnahme. Es werde auch ein Informationsabend organisiert, mit Rainer Nelkenstock als Referent.



In Uniform zum Jubiläum 2019

Dass ein erneuter Versuch gewünscht wird, einen Feuerwehrstammtisch einzurichten, berichtet Vereinsvorsitzender Ludwig Kötzner. Zur Kleiderordnung erwähnt der Vorsitzende, dass es genug Uniformen für alle Kameraden gebe und nächstes Jahr alle darin erscheinen sollen. Denn da wird die Feuerwehr Volkers ihr Jubiläum zusammen mit dem Sportverein feiern.