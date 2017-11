Frank Kronewald neuer Teilnehmer am Umweltpakt

Frank Kronewald, bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger aus Schondra, hat sich zu einer qualifizierten freiwilligen Umweltleistung verpflichtet und ist deshalb Teilnehmer am Umweltpakt Bayern. Dafür überreichte ihm Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer eine Urkunde des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit.



Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen haben sich durch besondere freiwillige Leistungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes für die Teilnahme qualifiziert, für den am 23.

Oktober 2015 von der Bayerischen Staatsregierung und der Bayerischen Wirtschaft in München die fünfte Fünf-Jahres-Periode unter dem Namen "Gemeinsam Umwelt und Wirtschaft stärken"

eingeläutet wurde.



In Unterfranken beteiligen sich damit aktuell bereits 154 Betriebe am fortgeschriebenen Umweltpakt Bayern. Davon stammt der überwiegende Teil aus dem Handwerk. Umfassende weitergehende Informationen zum Umweltpakt Bayern einschließlich einer Übersicht aller bisher beigetretenen

Betriebe gibt es im Internet unter: www.umweltpakt.bayern.de.