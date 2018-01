Fokus auf gute Seiten richten

Die neue Vorsitzende, Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks, wertete es als Zeichen der konstruktiven Arbeit im Stadtrat, dass auch Vertreter anderer Parteien zu der Veranstaltung gekommen waren. Nach einigen Ausführungen über die Strukturen des Ortsverbandes betonte sie, dass man in einer ganz tollen Stadt lebe. "Wir dürfen uns nicht schlecht reden. Bad Brückenau ist nicht nur die Ludwigstraße", meinte die Rathauschefin wörtlich vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussionen über die Leerstände in der Fußgängerzone. Wie zum Beweis für ihre Aussage lief im Hintergrund auf einer Leinwand eine Bildserie mit rund 80 Fotos, die die positiven Seiten der Stadt aus der Sicht eines Außenstehenden dokumentierte.



Dann gaben erst einmal die Sternsinger ein Intermezzo. Obwohl rund 40 Kinder in neun Gruppen bereits zwei Tage lang unterwegs gewesen waren, unternahm eine kleine Schar wie bereits im Vorjahr erneut einen zusätzlichen Abstecher zum CSU-Neujahrsempfang. Nach Lied und Segen machte dann die Sammelbüchse die Runde.



400 Euro-Sparschwein für Tafel-Fahrzeug

Grund zur Freude hatten Monika Wiesner und Klaus Hartmann als Vertreter der Brückenauer Tafel. Ihnen konnte Brigitte Meyerdierks als Zuschuss für ein neues Fahrzeug ein mit über 400 Euro gefülltes Sparschwein überreichen. Diese Spende war der Erlös vom Glühweinstand des Ortsverbandes auf dem Marktplatz.



Der ehemalige Vorsitzende Dieter Seban ließ noch einmal einige Stationen seiner abgelaufenen Amtzeit Revue passieren. Ein Grußwort, in dem sie ihre Verbundenheit zu Bad Brückenau unterstrich, sprach Bezirksrätin Karin Renner.



Als Hauptredner für den Neujahrsempfang hatten die örtlichen Verantwortlichen den Landtagsabgeordneten Sandro Kirchner gewinnen können, der ein politisches Statement abgab. Wie bereits tags zuvor beim Dreikönigstalk in Bad Kissingen gestaltete sich auch in Bad Brückenau seine Themenpalette mit Rückschau und Ausblick äußerst umfangreich. Ob Wirtschaft, Bildung, innere Sicherheit, Integration, Digitalisierung oder Pflege, kaum ein Aspekt wurde ausgelassen. Eine Lanze brach der Parlamentarier für das Ehrenamt. Die gelebte aktive Bürgerschaft sei unter anderem ein Garant dafür, dass es den Menschen in Bayern besser gehe als in anderen Bundesländern, so Kirchner.