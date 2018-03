Förderverein leistet wertvolle Arbeit

Bei der Neuwahl des Vorstands des Fördervereins "Freunde des Hauses Volkersberg e.V." wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig im Amt bestätigt: 1. Vorsitzender bleibt demnach Lui Böhler (Reichenberg), 2. Vorsitzender Thomas Peter (Oberfladungen), Schatzmeister ist Armin Vogler (Oberleichtersbach), als Schriftführerin fungiert Sybilla Schmitt-Peter (Oberfladungen), Beisitzerin ist Vigdis Schreiner (Fulda) und Kassenprüfer bleiben Arnold Brust und Hannah Munzke (beide Bad Brückenau-Volkers). Die positive Stimmung machte klar, dass es für alle Vorstandsmitglieder eine Selbstverständlichkeit ist, sich weiter aktiv für den Verein einzusetzen. Die Freunde des Hauses Volkersberg e.V. haben aktuell 126 Mitglieder. "Meine Bitte an euch, macht Werbung für den Verein, damit wir noch viele Projekte unterstützen können," forderte Böhler seine Mitstreiter auf. Er bedankte sich bei allen Spendern, Mitgliedern und Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit.



Zuvor hatte der 1. Vorsitzende in seinem Jahresrückblick von einem Kinderzirkusprojekt aus Costa Rica berichtet, das auf dem Volkersberg gastiert hat. Mit den Auftritten in Deutschland sollten neue Finanzmittel für die Arbeit mit obdachlosen Kindern in Costa Rica gesammelt werden. Die Vorstellung in der Rhön wurde von den Volkersbergfreunden organisiert und möglich gemacht. Weiterhin wurden die Teilnahmen verschiedener finanzschwacher Kinder und Jugendlicher an Volkersberg-Aufenthalten unterstützt. Für die pädagogische Arbeit der Jugendbildungsstätte Volkersberg wurden verschiedene Arbeitsmaterialien angeschafft. Schatzmeister Armin Vogler stellte den positiven Kassenbericht für das Jahr 2017 vor.



Zum Ende der Versammlung bedankten sich der Rektor des Hauses Volkersberg, Klaus Hofmann, und der stellvertretende Leiter der Jugendbildungsstätte Volkersberg, Ralf Sauer, für die engagierte und wertvolle Unterstützung des Fördervereins. Wer die Freunde unterstützen möchte und Mitglied werden will, kann sich unter

den Mitgliedsantrag herunterladen.