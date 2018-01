Feuerwehr Eckarts ehrt langjährige Kameraden

Kurzweilig verlief die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eckarts. Kommandantin Jennifer Stoeck gab unter anderem einen Überblick über die Termine des vergangenen Jahres, die Teilnahme an Übungen, Kursen und Schulungen und Besuchen bei befreundeten Wehren. Sie zeigte sich zufrieden mit dem vergangenen Jahr und äußerte die eindringliche Bitte, dass bei Verhinderungen zu den Übungsterminen eine rechtzeitige Absage erfolgt. "Wir können dann über eine Verlegung beraten. Aber es ist nicht gut nur mit drei Leuten bei einer Übung vor Ort zu sein", mahnte sie.



Alarmiert wurde die Wehr für eine Hilfeleistung und wegen eines Unwetters im Mai. Hierbei waren alle Feuerwehrleute im Einsatz. Besondere Beachtung fand die Großübung im Haus St. Rafael in Zeitlofs, die gemeinsam mit den Wehren Detter, Roßbach, Rupboden, Weißenbach, Bad Brückenau und Altengronau stattfand.



Der Kassenbericht von Markus Hänlein endete mit einem Plus zum Jahresende. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, ebenfalls einstimmig wurde das Schriftführerteam wieder gewählt. Es bleiben Uwe Wanderer als 1. Schriftführer und Jasmin Limpert als 2. Schriftführerin im Dienst.



Bürgermeister Wilhelm Friedrich nahm Bezug auf die Großübung im Blindenheim Zeitlofs, die eine sehr gute Zusammenarbeit zeigte. Lob zollte er den beiden jüngsten Mitgliedern, die sich sehr fleißig zeigen. Er hob den Wert hervor, den die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute in Eckarts für die Dorfgemeinschaft hat.



Auch von Kreisbrandmeister Wolfgang Kenner gab es Anerkennung für die Feuerwehr in Eckarts. Er betonte die Wichtigkeit der Übungen. Diese sind "Grundlage für die Praxis und die Handhabung der Gerätschaften", die durch wenig Einsätze ansonsten fehlt. Der Ablauf bei einem Einsatz müsse mit Gelassenheit, Ruhe und Sicherheit gewährleistet sein.