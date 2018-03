1 / 3

Am Abend des Karfreitags findet auch in diesem Jahr wieder "All-In - Alles oder nix" im Staatsbad Bad Brückenau statt. Das Thema lautet in diesem Jahr "Zwischen Tod und Auferstehung". Treffpunkt ist um 19 Uhr auf dem Sonnenplateau im Staatsbad (Nähe Wandelhalle). Die Veranstaltung, die von der Modellgemeinde Liturgie, Bistum Würzburg, vorbereitet wurde dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Foto: Archiv/Marion Eckert