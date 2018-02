Fasching in Franken: Die besten Veranstaltungen

Fasching in Franken





Am 6. Februar 2016:





Am 7. Februar 2016:





Am 8. Februar 2016:





Am 9. Februar 2016:



An Fasching gehörten auch in Franken bunt geschmückte Wägen, laute Musik und gute Stimmung zu jedem Faschingsumzug - davon gibt es in Franken eine ganze Menge. Hier finden Sie eine Übersicht sämtlicher Faschingsumzüge, Rosenmontagsbälle und anderen Faschingsveranstaltungen in der Region vom 6. Februar bis zum 9. Februar.Viel Spaß beim Feiern!- 13 Uhr: Adalbero-Kinderfasching in der Würzburger Stadtmensa- 13.13 Uhr: Miltenberger Lachparade- 13.30 Uhr: "Rawetzer Narrenzug" in Marktredwitz- 13.33 Uhr: Faschingsumzug Oberhaid- 14 Uhr: Faschingsumzug in Bad Staffelstein (danach Faschingstreiben im Angerstübla)- 14 Uhr: Faschingszug Georgensgmünd- 14 Uhr: Faschingszug Rattelsdorf- 19 Uhr: Faschingsball in der Schulturnhalle Frensdorf- 19 Uhr: Ball der Vereine im Schützenhaus Gößweinstein- 19 Uhr: Faschingsball im Regenthal Sportheim in Pottenstein- 19.11 Uhr: Masken-Prunksitzung im Genossenschaftssaalbau Bauernfeind in Nürnberg- 20 Uhr: Fasching beim TSV 07 Grettstadt- 20 Uhr: Großer Faschingsball in der Eggerbach Halle in Eggolsheim- 20 Uhr: "Dullnraamer Sidzung 2016 - Der fränkische Kultfasching" im Kulturforum Fürth- 20.11 Uhr: Schwarz-Weiß Ball der KaGe Ellingen in der Stadthalle Gunzenhausen- 20.11 Uhr: Ball der Vereine im Gredoniaheim Greding- 21 Uhr: Karibikfasching im E-Werk Erlangen- 21 Uhr: Carnaval Latino im Heilig-Geist-Saal Nürnberg- 11.55 Uhr: Großer Würzburger Faschingszug- 13 Uhr: Nürnberger Fastnachtszug- 13.30 Uhr: Zeiler Fasenachtszug- 13 Uhr: Faschingszug Karlstadt- 13 Uhr: Bayreuther Faschingsumzug- 13 Uhr: Stadtsteinacher Narrentreiben- 13.30 Uhr: Ochsenfurter Faschingszug- 13.30 Uhr: Großer Gaudiwurm in Mellrichstadt- 13.30 Uhr: Faschingsumzug Emskirchen- 13.30 Uhr: Weismainer Gaudiwurm- 13.30 Uhr: Faschingsumzug in Steinwiesen (anschließend Proklamation in der Kulturhalle)- 13.30 Uhr: Faschingsumzug Neukenroth- 13.33 Uhr: Faschingsumzug Iphofen- 14 Uhr: Großer Forchheimer Faschingszug- 14 Uhr: Coburger Narrhalla-Gaudiwurm- 14 Uhr: Faschingszug Stegaurach- 14 Uhr: Faschingszug Hirschaid- 14 Uhr: 46. Brucker Faschingsumzug in Erlangen- 14 Uhr: Aschaffenburger Fastnachtszug- 14 Uhr: Faschingsumzug Gößweinstein- 14 Uhr: Faschingsumzug in Sand am Main- 14 Uhr: 60. Memmelsdorfer Faschingsumzug- 14 Uhr: Faschingsumzug Ebermannstadt- 14 Uhr: Faschingsumzug in Mitteleschenbach- 14.11 Uhr: Allersberger Faschingszug- 14:14 Uhr: Purzelfasching beim TSV Grettstadt- 14.30 Uhr: Fasalecken in Baiersdorf- 17.11 Uhr: Galaprunksitzung im Cafe-Restaurant Gesellschaftshaus Nürnberg- 19 Uhr: Prunksitzung im Kolpinghaus Allersberg- 9 Uhr - 17.30 Uhr: Kinderfasching im Tiergarten Nürnberg (auch 09.02.2016)- 9 Uhr - 18 Uhr: Fastnacht-Jahrmarkt in Ansbach (bis 11.02.2016)- 13 Uhr: Großer Kinderfaschingszug in Nürnberg- 13.30 Uhr: Rosenmontagsumzug in Wargolshausen- 14 Uhr: Rosenmontagsumzug in Bischofsheim an der Rhön- 19.30 Uhr: 4. Rosenmontagsball im Kleinkunstbrettla in Untersteinach- 20 Uhr: Maskenball im Markgrafensaal Schwabach- 20 Uhr: Rosenmontags-Schlagerparty in der Reichswaldhalle Feucht- 20 Uhr: Rosenmontagsball im Sportheim Kleukheim in Ebensfeld- 20 Uhr: Rosenmontagsfasching im Parks in Nürnberg- 20 Uhr: Lumpenball in der alten Turnhalle Leutershausen- 20.30 Uhr: Traditioneller Rosenmontagsball in Strullendorf- 21 Uhr: Großer Lumpenball in der Jahn Kulturhalle Forchheim- 21 Uhr: Rosenmontagsfasching im E-Werk Erlangen- BRK Rosenmontagsball Bamberg (ausverkauft)- 10 Uhr: Faschingsparty im Tucherland in Nürnberg- 12 Uhr: Faschingszug Rieneck- 12.30 Uhr: Traditioneller Faschingszug "Spalt Aha"- 13 Uhr: Kinderfasching im Fürthermare in Fürth- 13 Uhr: Faschingsumzug Schweinfurt- 13 Uhr: Faschingsumzug Leutershausen- 13.30 Uhr: Bamberger Faschingsumzug- 13.30 Uhr: Faschingstreiben in der Stadthalle Treuchtlingen- 13.30 Uhr: Faschingstreiben in Herzogenaurach auf dem Marktplatz- 13.30 Uhr: Faschingsumzug in Markt Erlbach mit Kehraus in der Rangauhalle- 13.30 Uhr: Faschingsumzug Ellingen- 13.30 Uhr: Faschingszug Ebensfeld- 13.30 Uhr: Faschingsumzug Plech- 13.30 Uhr: Faschingsumzug Pottenstein- 14 Uhr: Großer Faschingsumzug Seßlach- 14 Uhr: Faschingszug Eckersmühlen- 14 Uhr: Faschingsumzug Neunkirchen am Brand- 14 Uhr: Faschingszug Hiltpoltstein- 14 Uhr: Faschingszug Buttenheim- 14 Uhr: Kinderfasching im E-Werk Erlangen- 14 Uhr: Kinderfasching in der Bürgerhalle Emskirchen- 14 Uhr: Faschingsumzug Schwabach- 14 Uhr: Hersbrucker "Faschings-Rummzug"- 14 Uhr: Faschingsumzug Marktheidenfeld- 14 Uhr: Kinderfasching in der Stadthalle Gunzenhausen- 14 Uhr: Gredinger Faschingszug- 14 Uhr: Eltmanner Faschingszug- 14 Uhr: Faschingsumzug Waischenfeld- 14.11 Uhr: Bad Brückenauer Faschingszug- 14.30 Uhr: Kinderfasching in Breitengüßbach in der Hans-Jung-Halle- 14.33 Uhr: Faschingszug in Würzburg-Heidingsfeld- 19 Uhr: Faschingskehraus mit den Eibanesen im Palmengarten in Nürnberg- 19:11: Faschingskehraus in der Stadthalle Langenzenn