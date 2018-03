Facettenreiches Adventskonzert in Oberleichtersbach

Doch wer sich vor die Haustür gewagt hatte, sollte auf seine Kosten kommen. Neben Orgelmusik - teils mit Saxophon, teils mit Trompete dargeboten von Petra Geppert, Alexander Beck und Josef Heil - wurden adventliche Weisen abwechselnd von Martins Stubenmusik, dem schwungvollen Projektchor "Caravan Of Love", den WIM-Kindern der Grundschule Oberleichtersbach und dem Gitarrenensemble von Birgit Frech und den Percussionsschülern von Csaba Beke aus der Musikschule Bad Brückenau zu Gehör gebracht.



Gemeindereferentin Claudia Annon sorgte ebenso wie Erzieherin Thekla Heinz mit ihren sorgfältig ausgewählten Worten für die passende Nachdenklichkeit.



Bis zum krönenden Abschluss am Kirchberg mit den Alphornbläsern Schwarze Berge hatte sich das Wetter beruhigt und zauberte eine wundervoll winterliche Stimmung, so dass einem ruhigen Ausklang

bei Speis und Trank nichts entgegen stand.