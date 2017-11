Facettenreiche Entdeckerreise

Ein besonderer Abend erwartete die Zuschauer beim Winterkonzert, als das Bayerische Kammerorchester (BKO) Bad Brückenau sie einlud, sich gemeinsam mit den Musikern auf eine Reise zu begeben. Es gab Altes wiederzuentdecken und Neues Unbekanntes zu erleben.



Der Abend begann mit der Sinfonie F-Dur op.3 Nr. 1 von Franz Ignaz Beck. Als Schüler von Johann Stamitz und der Mannheimer Schule, erfreut Beck mit seiner Sinfonie durch schöne Melodieeinsätze, die zwischen einzelnen Instrumentengruppen hin- und her geworfen werden. Besonders die nicht häufig zu hörende Kombination von Oboen und Bratschen mit kurzen Solo-Einsätzen blieb dabei in Erinnerung. Auch die unerwarteten rhythmischen Variationen, insbesondere die Generalpausen, ließen die Zuhörer aufhorchen und machten die Sinfonie zu einem gelungenen Eingangsstück in den Konzertabend. Der Gastdirigent Hannes Krämer, welcher zum ersten Mal mit dem Orchester musizierte, leitete die Musiker weich und unaufdringlich im Fluss der Musik durch den Abend und fiel besonders durch die hervorragende Arbeit mit den Kontrasten in der Dynamik und Instrumentation der Werke auf.



Uraufführung

Höhepunkt des Abends war sicherlich die darauf folgende Uraufführung des Auftragswerkes "STRAHL" von Claus Kühnl. Der Komponist kannte das Orchester schon, als es noch Kammerorchester Schloss Werneck hieß und dürfte dem ein oder anderen Brückenauer noch ein Begriff aus der letzten Zusammenarbeit "Geheimes Wort" vor einigen Jahren sein. Die Idee zum Konzert "STRAHL" entstand dort, wo die besten Ideen entstehen, abends bei einem Glas Whiskey. Geschrieben für Violine, Violoncello und Orchester mag das Werk bei manchem Zuhörer etwas chaotisch und ungewohnt anmuten, weist jedoch eine kompositorische Genialität auf, indem es von leisen Flageolett Tönen bis hin zum vibrierenden Trommelschlag der Dicken Bertha (große Orchestertrommel) aus jedem Instrument das Beste herausholt, was dieses zu bieten hat. Gleichzeitig verlangt es dem Orchester eine hohe rhythmische Genauigkeit ab, welche dieses bis auf an wenigen Stellen wunderbar meisterte.



Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle die beiden Solisten Niklas Liepe und Gabriel Schwabe, die durch technische Brillanz und wunderbare Harmonisierung miteinander die Zuhörer in ihren Bann zogen. Liepe spielt sein Instrument mit einer Leichtigkeit und Freude, die sich sofort auf den Hörer überträgt, während Schwabe mit seiner wundervollen warmen und vollen Klangfarbe begeistert. Gemeinsam mit dem Orchester versetzten die Solisten das Publikum in eine neue Welt voller Spannung und Überraschungsmomente und ließen am Ende das Gefühl zurück, soeben mit Christopher Columbus über die Meere gesegelt und eine neue Welt entdeckt zu haben.



Kühnl bezeichnet seine Musik nicht als Neue Musik, sondern als Kunstmusik der Gegenwart und ist überzeugt davon, dass Musik immer im Fluss ist. Jeder Komponist, sowohl heute, als auch schon die bekannten Komponisten von damals, spürt, ob er mit seinem Werk etwas Neues schafft oder auf eine bereits vorhandene Routine zurückgreift.



Wiederentdeckung

Nach dieser doch etwas aufwühlenden imposanten Uraufführung gab das Orchester gemeinsam mit den beiden Solisten nach der Pause eine Wiederentdeckung zum Besten. Die Sinfonia concertante für Violine, Violoncello und Orchester Nr. 3 in D von Carl Stamitz wurde wohl seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr aufgeführt, weshalb das Notenmaterial anhand der historischen Vorlage durch die Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik, erst überarbeitet werden musste, um für die Musiker überhaupt spielbar zu sein. Carl Stamitz gehörte als Sohn von Johann Stamitz, bei dem bereits der erste Komponist des Abends, Franz Ignaz Beck, lernte, ebenfalls zu der zweiten Generation der Mannheimer Schule, welche einen Klang schuf, der Haydn, Mozart und Beethoven darauffolgend als Grundlage diente. Die nur zweisätzige Sinfonia concertante von Stamitz fällt insbesondere dadurch auf, dass die Solisten häufig die Orchesterstimme mitspielen. Das Werk ist schön anzuhören und Liepe und Schwabe überzeugen auch hier wieder mit Ihrem Können, alles in allem ist es jedoch eher unaufregend und damit beinahe ein zu großer Kontrast zu dem vorherigen Werk Kühnls.



Zum Abschluss des Abends erklang die Sinfonie e-Moll Hob.I:44 von Joseph Haydn. Der Name "Trauersinfonie", stammt wohl nicht von Haydn selbst, sondern ist darauf zurückzuführen, dass Haydn sich wünschte, man möge bei seiner Beerdigung den langsamen dritten Satz der Sinfonie spielen. Das Werk besticht insbesondere durch seine differenzierte Dynamik und Rhythmik, stark geprägt durch die chromatische Unisono-Figur des ersten Satzes, sowie weiteren zahlreichen dynamischen Akzenten und Synkopen, durch welche Dirigent Hannes Krämer die Musiker meisterhaft leitete.

Auch wenn etwas mehr Mut zur Abwechslung bei der Programmauswahl nicht geschadet hätte, so war es doch ein umfassend gelungener Abend, welcher von tosendem Beifall des Publikums belohnt wurde. Das Konzert wurde vom Bayerischen Rundfunk - Studio Franken aufgezeichnet und wird zu einem späteren Zeitpunkt auf BR-Klassik gesendet. Johanna Stumpner