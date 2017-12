Erstmals Adventskonzerte in der Georgi-Kurhalle

Den Anfang macht das Jugendblasorchester Scholz Geroda am Sonntag, 3. Dezember. Es setzt sich aus Jugendlichen und jung gebliebenen Erwachsenen im Alter zwischen 13 und 54 Jahren zusammen. Die meisten Aktiven kommen aus Geroda und dem Ortsteil Platz: Aber auch aus Singenrain, Schönderling, Stralsbach, Bad Kissingen und Bad Brückenau haben Musikbegeisterte den Weg in das Orchester gefunden. Das Hauptorchester mit über 50 Musikern ist das musikalische Aushängeschild.



Verschiedenste Musikrichtungen können von dem Jugendblasorchester gespielt werden, angefangen von böhmisch-bayerischen Klängen, weiter über Swing und Bigbandsound, zeitgemäße Unterhaltungsmusik bis hin zu Musicals, Pop, Rock und verschiedenen Gesangsnummern. Lockere Moderation und witzige Beiträge runden die musikalische Darbietung ab und animieren das Publikum zum Mitmachen. So wird am ersten Advent die Weihnachtszeit stimmungsvoll eingeleitet. Weitere Konzerte folgen am 2. Advent (10. Dezember) mit dem Duo M&M sowie am 3. Advent (17. Dezember) mit dem Swing Ensemble Hans Hülf.