Ersten Platz gesichert

Freude herrscht auch in diesem Jahr wieder bei den Teilnehmern des Kammermusikwettbewerbes "Concertino" des Bayerischen Blasmusikverbandes, dessen Bezirksentscheid am vergangenen Sonntag in Volkach stattfand. Dort erspielte sich das gemischte Holzbläsertrio der August-Kömpel-Musikschule e.V. in der Altersgruppe II einen ersten Platz und wurde zum Verbandsentscheid des Nordbayerischen Musikbundes, der am 21. Januar in Bad Königshofen stattfindet, weitergeleitet. Vorbereitet wurden die jungen Musiker von ihrer Musiklehrerin Petra Schmitt-Sperber, die ihre Schüler zu dieser Leistung motivieren konnte